Elokuussa Netflixiin palaavat sarjat: realitya ja kilpailuja, animea, murhadokkaria,...

Netflixin tuo elokuussa tarjolle melkoisen määrän uusia elokuvia ja vieläkin laajemman valikoiman uusia sarjoja. Aivan niiden määrään ei päästä palaavien sarjojen osalta, mutta siltikin kyseessä on tavallista laajempi palaavien sarjojen tarjonta.

Suoratoistojätti on alkanut tarjota enevissä määrin myös viikottain julkaistavaa sisältöä. Lisää jaksoja tässä kuussa näistä saavat: korealainen romanttinen fantasiakomedia Alchemy of Souls, kirjaan perustuva korealaistrilleri Café Minamdang, myös koreasta ponnistava hääreality Change Days, taiwanilainen kirjaan perustuva draama opiskelijapariskunnasta No Regrets in Life sekä anime-sarja Uncle from Another World.

Perheen pienimmille elokuu on Netflixissä oikein kissanpäivät. Muksuille tarjontaan palaavat tutut Team Zenko Go:n supersankarit toisella kaudella, kuppi- ja mukipäiden seikkalut The Cuphead Show!:n toisella kaudella, Grayskullin voimaa tuo lisää He-Man and the Masters of the Universe kolmannella kaudella, suomalaisbrändiin perustuva animaatio Angry Birds: Summer Madness palaa niin ikään kolmannella kaudella ja pitkäaikainen lasten junapiirretty Mighty Express saa jo peräti seitsemännen kauden.



Hieman varttuneenpaan makuun anime-piirretyistä palaa peliin perustuva sarja DOTA: Dragon's Blood kolmannella kaudella.





Teineille suunnattuja sarjoja niitäkin palaa kaksittain: komedia intialaisamerikkalaisen teinin sosiaalisuhteistapalaa kolmannella kaudella ja suosittu fantasiasarjasaa sekin kolmannen kauden, joka on sarjan viimeinen kausi.

Kansainvälisistä sarjoista uudet kaudet tulee kirjaan perustuvasta brasilialaisesta rikostrilleristä Good Morning, Verônica sekä hindinkielisestä poliisisarjasta Delhi Crime. Molemmissa vuorossa on toinen tuotantokausi.

Englanninkielisistä sarjoissa tulossa on realitya, kilpailuja ja dokkareita.

Hääreality Indian Matchmaking saa toisen kauden, brittien junioreiden kokkauskilpailu Junior Baking Show palaa jo kuudennella kaudella ja meikkauskilpailu Glow Upissa vuorossa on neljäs kausi.

Dokkareissa The Witcher -sarjan toisen kauden kauhistuttavista pedoista kertoo The Witcher Bestiary Season 2, History 101 -sarjan toinen kausi opettaa historiasta noin 20 minuutin mittaisina helposti pureskeltavina episodeina ja kuolemantuomitut murhaajat kertovat tarinoistaan I Am Killer -sarjan kolmannella kaudella.



Tässä vielä elokuun palaajat julkaisujärjestyksessä ja linkkeineen:

Jatkuvasti julkaistava

Alchemy of Souls (Kausi 1 jatkuu)

Cafe Minamdang (Kausi 1 jatkuu)

Change Days (Kausi 1 jatkuu)

No Regrets In Life (Kausi 1 jatkuu)

Uncle From Another World (Kausi 1 jatkuu)



Elokuun 3.

Good Morning, Verônica (Kausi 2)

Elokuun 5.

Team Zenko Go (Kausi 2)

Elokuun 10.

Indian Matchmaking (Kausi 2)

Locke & Key (Kausi 3)

Elokuun 11.

Dota: Dragon's Blood (Kausi 3)

Elokuun 12.

Never Have I Ever (Kausi 3)

Elokuun 17.

Junior Baking Show (Kausi 6)

Elokuun 18.

He-Man and the Masters of the Universe (Kausi 3)

Elokuun 19.

Glow Up (Kausi 4)

The Cuphead Show! (Kausi 2)

Elokuun 23.

The Witcher: Seaon 2 Bestiary

Elokuun 25.

Angry Birds: Summer Madness (Kausi 3)

History 101 (Kausi 2)

Elokuun 26.

Delhi Crime (Kausi 2)

Elokuun 29.

Mighty Express (Kausi 7)

Elokuun 30.

I AM A KILLER (Kausi 3)