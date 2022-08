Tässä kaikki elokuun uudet Netflix-sarjat

Jos Netflixin elokuun elokuvatuotanto on kattavaa noin 30 uudella nimikkeellä, niin uusien sarjojen osalta tarjonta on vieläkin laajempaa. Uusia sarjoja tuodaan Netflixiin tässä kuussa keskimäärin yli yhden päivätahdillä, ja tuotantoa löytyy kattavasti lähes genrestä kuin genrestä.

Muksuille tarjolla on eläinsankarien puolustama Big Tree City, maata avaruuden ilkiöiltä puolustavat robottiveljekset sarjassa Super Giant Robot Brothers, perheen pienimmille soveltuva piirretty Deepa & Anoop pikkutytöstä ja sen lemmikkielefantista ja japanilaisanimaatio huvipuistosta Rilakkuma's Theme Park Adventure. Koko perheelle soveltuu myös hukassa olevan pupunuken seikkailuista kertova Lost Ollie.



Vuosien saatossa laadukkaaseen kansainväliseen tuotantoon panostanut Netflix tarjoaa myös tässä kuussa paljon materiaalia eri maailman kolkista.

Teineille suunnattua katsottavaa ovat espanjalaissarja muistin menettäneestä koulutytöstä The Girl in the Mirror, japanilainen teinianime KAKEGURUI TWIN sekä thaiantologia School Tales The Series, joka kertoo kauhutrillerin tavoin lukiorakennuksessa piilevistä pahuuksista.





Lisäksi tulossa on korealainen rikostrilleriperheestä joka huomaamattaan ryöstää kartellin rahoja, veljensä murhan jälkeen palokuntaan liittyvästä Ponchosta ja hänen omasta tutkinnasta murhaan kertova meksikolaisdraama, kolmesta playboyhin hurahtaneesta naisesta ja miehen murhasta kertova brasiliainen sitcom-murhamysteeri, saksalainen rikosdraamavakoojasta Berliinin muurin jälkeisessä ajassa, belgialaisdraamapalomiesten arjesta, eteläafrikkalainen rikossarja, puolalainen draama hääpäivänä ilmenevistä ongelmista, espanjalainen lifestyle-reality, meksikon kiistanalaisesta jalkapalloepisodista kertova dokkarisekä tutun makeover-sarjan brasilialaisversioja kokkauskilpailun brassiversio

Lisäksi anime-rintamalla tulossa on legendaariseen pelisarjaan perustuva tuotanto Tekken: Bloodline.







Jenkkisisältö kasvaa Neil Gaimanin tuotoksiin perustuvalla fantasiasarjalla The Sandman (kuvassa), kirjaan perustuvalla lakimiesdraamalla Partner Track, kielien ja kulttuurien välissä kamppailevasta teksasilaisesta kertova Mo, mysteerinen trilleri Echoes identtisistä kaksosista ja toisen katoamisesta ja mokumentti Chad and JT Go Deep, jossa kaverukset seikkailevat aktivismin maailmassa.

Dokumenttisarjoihin tulee Trainwreck: Woodstock '99, jossa käydään läpi karmean epäonnistunutta vuoden 1999 Woodstockia sekä I Just Killed My Dad, jossa Anthony Templet tunnustaa ampuneensa isänsä, mutta syyt eivät ole niin yksinkertaiset.

Reality-sarjoissa uutta ovat mm. automekaanikoista ja stunt-ajajista koostuvan perheen Drive Hard: The Maloof Way, 12 tunnin kodin remontteja tekevä Instant Dream Home sekä uusi kiinteistö-realityn spin-off Selling the OC.

Tässä vielä kaikki uudet sarjat julkaisujärjestyksessä ja linkkeineen:

Elokuun 1.

Big Tree City

Elokuun 3.

Trainwreck: Woodstock '99

Elokuun 4.

KAKEGURUI TWIN

Lady Tamara

Super Giant Robot Brothers

Elokuun 5.

The Sandman

Elokuun 9.

I Just Killed My Dad



Elokuun 10.

Instant Dream Home

Iron Chef Brazil

School Tales The Series

Elokuun 12.

A Model Family

Elokuun 15.

Deepa & Anoop

Elokuun 17.

High Heat

Unsuspicious

Elokuun 18.

Tekken: Bloodline

Elokuun 19.

Echoes

Kleo

The Girl in the Mirror

Elokuun 23.

Chad and JT Go Deep

Elokuun 24.

Lost Ollie

Mo

Queer Eye: Brazil

Selling the OC

Under Fire

Elokuun 25.

Rilakkuma's Theme Park Adventure

Elokuun 26.

Drive Hard: The Maloof Way

Ludik

Partner Track



Elokuun 31.

Club América vs Club América

Family Secrets