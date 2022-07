Chromecast with Google TV sai vuoden ensimmäisen päivityksen

Chromecast with Google TV -laitteelle on julkaistu päivitys, kertoo esimerkiksi 9to5google.com -sivusto. Kyseessä on vuoden 2022 ensimmäinen päivitys, sillä edellinen päivitys laitteelle saapui viime vuoden joulukuussa.

Päivityksen versio on QTS1.220504.008 ja se on kooltaan 140 megatavua.

Päivitys ei tuo mukanaan suurempia muutoksia, sillä käyttöjärjestelmän versio perustuu edelleen Android 10 -versioon.

Chromecast with Google TV arvosteltiin hiljattain AfterDawnin toimesta ja tuolloin tietoturva perustui vuoden 2021 lokakuulle. Uusi päivitys nostaa tietoturvakorjaustason toukokuulle 2022.

Googlen virallisten julkaisutietojen mukaan päivitys tuo alustan parannuksia, jotka auttavat tiettyjä sovelluksia HDR 4K -toistossa, muita virheenkorjauksia ja suorituskyvyn parannuksia sekä parannuksia Wi-Fiin/Bluetoothiin.



Chromecast with Google TV:n saa päivitettyä navigoimalla yläkulman tilin kohtaan. Valitse Asetukset > Järjestelmä > Tietoja > Järjestelmäpäivitys.

Chromecast with Google TV saapui hiljattain Suomessa virallisesti myyntiin ja se maksaa alle 80 euroa.

