Tässä ovat Netflixin heinäkuun uudet televisiosarjat

Netflixin heinäkuussa palveluun lisätyistä elokuvista kerroimmekin jo eilettäin, joten nyt on aika käydä läpi uutuussarjat. Tämän kuun saldo on peräti 15 eri nimikettä, joten uutta katsottavaa lienee löytyy sarjoista liki kaikille.

Muksuille tulee tarjolle Kung Fu Panda: The Dragon Knight, jossa tutun sankaripandan kaveriksi liittyy haarniskaan pukeutuva englantilaistaistelija. Hieman aikuisempaan makuun animaatiota tarjoavat shounen anime Case Closed: Zero's Tea Time, joka on Detective Conan -spinoff, sekä erityisesti aikuisille suunnattu scifi-animaaito Farzar.









Uusia kansainvälistä draamasarjoja ovat puolestaan espanjalainen hip-hop-musikaalidraama, saksalainen komedia, espanjalainen rikostrilleri, thaitrilleri, korealainen draama huippurikkaiden deittipalvelusta Remarriage & Desires sekä espanjalainen draama raiskauksen uhrista



Englanninkielisestä sisällöstä vastaa puolestaan teinikomedia Boo, Bitch, legendaariseen pelisarjaan perustuva kauhusarja Resident Evil sekä Neil Patrick Harrisin tähdittämä romanttinen draama Uncouple.

Tulossa on myös realityä Bear Gryllsin ja intialaisnäyttelijä Ranveer Singhin seikkailuista, Ranvir vs Wild with Bear Grylls. Kyseessä on interaktiivinen seikkailu, jossa katsoja voi vaikuttaa tapahtumiin.



Dokumenttisarjoista ensi-illat nähdään Michael Pollanin psykedeelisiä huumeita käsittelevästä How to Change Your Mindista sekä 70-luvun alussa erikoisen lentokaapparin tarinasta kertovasta D.B. Cooper: Where Are You?!:sta.

Tässä uutuudet vielä julkaisujärjestyksessä ja linkkeineen.

6. heinäkuuta

King of Stonks

8. heinäkuuta

How to Change Your Mind

Boo, Bitch

The Longest Night

Ranvir vs Wild with Bear Grylls

13. heinäkuuta

Hurts Like Hell

D.B. Cooper: Where Are You?!

14. heinäkuuta

Kung Fu Panda: The Dragon Knight

Resident Evil

15. heinäkuuta

Alba

Farzar

Remarriage & Desires



29. heinäkuuta

Fanático

Uncouple

Case Closed: Zero's Tea Time