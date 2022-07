Tässä Netflixin heinäkuun uudet elokuvat: Dokkareita, animaatiota ja Ryan Goslingin toimintaa

Heinäkuu on jo lähtenyt käyntiin ja lomamatkojen ohessa on kenties aikaa käydä läpi myös Netflixin tuotantoa. Tässä kuussa elokuvatarjonta kasvaa jälleen reilun tusinan verran ja mukana on niin draamaa, dokumentteja, komediaa ja perhe-elokuvia.

Koko perheelle parhaiten soveltuu mm. Karl Urbanin äänitähdittämä animaatio The Sea Beast, jossa haaksirikkoutunut nuori tyttö päätyy odottamattomaan seikkailuun. Teineille suunnattua draamaa tarjoavat puolestaan romanttinen Hello, Goodbye, and Everything in Between, jossa opiskelemaan suuntaavaa pari aikoo lopettaa suhteen, sekä ranskalaiselokuva Dangerous Liaisons, joka kertoo lukioikäisten sosiaaliseta elämästä.

Aikuisille suunnatusta draamasta löytyy vielä hieman paremmin valikoimaa. Romanttinen musikaalidraaama Purple Hearts kertoo feikkiavioliitosta sotilaan kanssa, eteläafrikkalainen Jewel kertoo kivuliaita vanhoja muistoja esiintuovasta parisuhteesta ja For Jojo on saksalaisdraama kaverusten suhteen muutoksista.



Toimintaa ja seikkailua tarjoavat heinäkuussa Ryan Goslingin ja Chris Evansin tähdittämä The Gray Man viraston salaisuuksia löytäneestä CIA-agentista sekä espanjalaiselokuva Valley of the Dead Espanjan sisällissodasta nazien luomilla zombieilla höystettynä.





Komediaa tarjoavat puolestaan hindinkielinen(Love Goals) pikkukylän taikurista, joka päätyy jalkapallovalmentajaksi rakkauden takia sekä romkom Persuasion, jossa tosirakkautta hakee varakkaan perheen tytär.

Heinäkuu tuo mukanaan myös mukavasti dokumenttielokuvia, joista Girl in the Picture kertoo mystisestä naisesta, joka löydetään tien varresta, poliittinen dokumenttielokuva Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres, jossa käydään läpi Israelin valtiolle elintärkeän hahmon Shimon Peresin perintöä ja My Daughter's Killer, jossa isä taistelee puolesta vuosikymmeniä tapetun tyttärensä oikeudesta. Lisäksi taiwanilainen mokumentti Incantation kertoo naisen saamasta kirouksesta.

Tässä vielä uutuudet julkaisujärjestyksessä ja linkkeineen:

6. heinäkuuta

Hello, Goodbye, and Everything in Between

Girl in the Picture

8. heinäkuuta

Dangerous Liaisons

Incantation

Jewel

The Sea Beast



11. heinäkuuta

For Jojo

Valley of the Dead

12. heinäkuuta

My Daughter's Killer

13. heinäkuuta

Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres

15. heinäkuuta

Jaadugar

Persuasion

22. heinäkuuta

The Gray Man

29. heinäkuuta

Purple Hearts