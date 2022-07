Samsungin Gaming Hub saapuu nyt uusiin televisioihin

Samsung on aloittanut jakamaan vuoden 2022 televisioille päivitystä, joka tuo mukanaan Gaming Hubin. Gaming Hub esiteltiin jo tammikuussa yhdessä uusien televisioiden kanssa ja tällä tietoa se tulee saataville vain vuoden 2022 Samsung-televisioille sekä uusille Smart Monitor -näytöille.

Gaming Hub on toistaiseksi saatavilla näissä maissa ja alueilla: Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Espanja, Italia, Korea ja Brasilia.

Kysyin Samsungilta Pohjoismaiden ja Suomen tilannetta. Vastaukseksi sain, että Samsung aikoo tiedottaa asiasta ensi viikolla.

Gaming Hub tuo yhteen eri pilvipelipalvelut eli palvelun kautta pääsee helposti pelaamaan ilman tarvetta konsolille. Hub toki myös tuo yhteen HDMI-liitäntään yhdistetyt pelikonsolit ja tietokoneet. Lisäksi Hub tukee useita erilaisia Bluetooth-peliohjaimia ja mahdollistaa yhden ohjaimen käyttämisen eri palveluiden ja laitteiden hallintaan.





Gaming Hubin merkittävin pilvipelipalvelu on Xbox-sovellus, joka on tällä hetkellä saatavilla juurikin vain Samsungin televisioissa. Muita pilvipalveluita ovat NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik sekä uutena lisäyksenä Amazon Luna.

