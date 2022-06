Return to Monkey Island -pelistä julkaistiin ensimmäinen pelivideo, katso!

Seikkailupelien ystäville kerrottiin keväällä 2022 iloisia uutisia, kun Return to Monkey Island -peli varmistui. Nyt tulevasta pelistä on julkaistu ensimmäinen oikeaa pelikuvaa sisältävä traileri.

Return to Monkey Island on paluu Apinasaarelle, jonka seikkailut alkoivat jo 32 vuotta sitten. Edellisestä jatko-osastakin on ehtinyt kulua jo 13 vuotta, joten paluuta on jouduttu odottamaan todella kauan.

Uutuutta ovat kehittämässä alkuperäisen The Secret of Monkey Island -tekijät, joten laatu - ja huumori - on varmaa ja hyväksi pureskeltua tasoa.

Alla ensimmäinen vilkaisu tulevan pelin maailmaan: