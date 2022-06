Insta360 julkaisi monipuolisen ONE RS 1-Inch 360 Edition -kameran

Insta360 esitteli kameramallistoonsa uuden ONE RS 1-Inch 360 Edition -mallin, joka on yhtiön kattavin ja monipuolisin kamera tähän mennessä. Uusi versio sijoittuu aiemmin tänä vuonna julkaistun Insta360 ONE RS -mallin yläpuolelle, mutta uutuus myös maksaa selvästi enemmän.

Kuten kameran nimi kertoo, ONE RS 1-Inch 360 Edition on varustettu kahdella 1,0-tuumakoon CMOS-sensorilla, joilla saa kuvattua jopa 6K-tarkkuuden 360 asteen videoita tai otettua 21 megapikselin 360 asteen kuvia.

Virtaa yhdellä latauksella riittää jopa 62 minuutiksi, kun kameralla kuvataan 6K 30fps -videota.

Insta360 kehuu uuden sensorin suoriutuvan erittäin hyvin vähäisessä valaistuksessa. Kamerassa on myös panostettu kuvan vakautukseen ja ohjelmisto osaa automaattisesti poistaa käytetyn kuvauskepin pois kuvasta.



ONE RS 1-Inch 360 Edition käyttää esimerkiksi ONE RS -mallin tapaan modulaarista rakennetta eli kamera koostuu eri osista. Näitä ovat linssit ja sensorit, kiinnityskehys, akkurunko ja ONE RS Core-moduuli. Yhdessä nämä muodostavat ONE RS 1-Inch 360 Edition -kameran.





ONE RS 1-Inch 360 Edition käyttää modulaarista rakennetta.

ONE RS 1-Inch 360 Edition maksaa 999 euroa ja se on heti saatavilla ainakin Verkkokauppa.comin kautta. Lisäksi Insta360:n nettisivujen kautta on saatavilla erilaisia settejä, joissa tulee mukana muistikortti ja selfietikku.

Tarjolla myös hieman edullisempi vaihtoehto, jonka mukana ei tule Core-moduulia. Tämä on tarkoitettu sellaisille, jotka jo omistavat ONE R- tai ONE RS -moduulin. Tämän hinta on 819 euroa.