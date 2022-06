Chromecast ilman WiFiä? Uusi Chromecast with Google TV osaa tämän, vihdoinkin

Jokainen, joka on joutunut mökkiolosuhteissa virittelemään Googlen muutoin erinomaista Chromecastia käyttöön on todennäköisesti törmännyt ongelmaan verkon kanssa. Uuden version myötä ongelma on vihdoinkin - osittain - korjattu.

Käytännössä vanhemmat Chromecastit vaativat langattoman lähiverkon (WiFi) toimiakseen. Ja jos mökiltä ei WiFiä löyty, sellaisen voi toki luoda kännykän henkilökohtaisen tukiaseman avulla (hotspot). Mutta, mutta... Samalla puhelimella, jolla nettiä jakaa, ei voikaan lähettää Chromecastille yhtään mitään.

Käytännössä vanhempien Chromecastien kanssa on vaadittu kikkailua, jossa yhdeltä kännykältä luodaan WiFi-hotspot ja toiselta kännykältä (tai tabletilta) yhdistetään tuohon lähiverkkoon ja jaetaan katsottavaa sisältöä.

Laajassa arvostelussamme käynyt uusi Chromecast with Google TV on tässä vihdoin fiksumpi. Jos käytetään uudelta Chromecastilta löytyviä sovelluksia, kuten vaikkapa Netflixiä, ei tarvitse enää tehdä muuta kuin luoda yhdeltä kännykältä WiFi-verkko ja yhdistää Chromecast siihen. Laite osaa itse hoitaa sisällön näyttämisen, joten toista puhelinta ei enää tarvita.



Luonnollisesti vain ne sisällöt, joille löytyy Chromecast with Google TV -laitteesta oma sovellus, toimivat näin. Mutta sovellusvalikoima on erittäin laaja ja sisältää käytännössä kaikki suoratoistopalvelut. Muun sisällön osalta täytyy edelleen turvautua vanhaan kahden kännykän kikkailuun.