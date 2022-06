AfterDawnin uusi ulkoasu, AfterDawn v5, julkaistiin

Kuten tarkkasilmäiset lukijamme ovatkin jo huomanneet, AfterDawnin ulkoasu uudistui rankalla kädellä juhannusviikolla. Kyseessä on vuosia hitaasti ja hartaudella hierottu uudistettu ulkoasumme, joka uskallettiin vihdoin siirtää käyttöön kaikelle kansalle.

Projektinimellä v5 kulkeva sivusto on uudistettu käytännössä kaikin mahdollisin tavoin. Tärkein muutos on tietysti se, että sivusto on vihdoinkin responsiivinen, eli sama sivusto toimii sellaisenaan niin kännykällä kuin tietokoneellakin.

Samalla vanha dawn.fi -mobiilisivumme pääsi eläkkeelle ja toimii jatkossa vain uudelleenohjaavana lyhytosoitteena, joka vie varsinaiseen AfterDawnin sivustoon.

Teknisesti paljon muutakin on pistetty uusiksi: iso päämäärämme on ollut tehdä sivustosta niin vikkelästi latautuva kuin vain suinkin mahdollista. Tuolla osa-alueella on vielä jonkin verran työtä tehtävänä, mutta ensimmäiset mittaustulokset sivuston todellisesta nopeudesta ovat jo nyt varsin rohkaisevia.

Siellä täällä uutuudessa on vielä pieniä bugeja, puutteita ja kosmeettisia kömmähdyksiä. Näistä on kerätty backlogille iso määrä tekemistä tuleviksi kuukausiksi. Isoimmat, käyttäjille näkyvät tekniset puutteet koskevat nyt uutiskommentointia, joka ei ole vielä likimainkaan sillä tasolla kuin se edellisessä versiossa oli. Yritämme saada tuon puolen kuntoon kesän mittaan.



Edellinen sivustoversiomme ehti palvella vuodesta 2009 lähtien, joten sen osalta ehdimmekin korjailemaan isoimmat ongelmat vuosien saatossa varsin pitkälti kuntoon. Tällä kertaa lastentaudeista kuitenkin yritetään päästä eroon vähän nopeammin kuin viimeksi.

Tiedossa olevat isoimmat ongelmakohdat sekä kehityskohteet listattuna kuitenkin tässä:

uutisten kommentoinnin toiminnot kuntoon

anonyymi uutiskommentointi mahdolliseksi

tumma teema, kyllä, sekin on suunnitelmissa

tietyissä kohdissa mm. Firefoxilla näkyy teksti "Web sharing API not supported" - tämä korjataan

etusivun uutisnostoissa on toisinaan sama uutinen kahteen kertaan

keskustelualueiden uudistus on putkessa seuraavana, aikataulu on vielä avoin



Kuten aina, palaute ja kehitysideat ovat tervetulleita.