Github Copilot on nyt saatavilla kaikille ja hinnastokin julkaistiin

Vuonna 2021 GitHub tipautti todellisen pommin ohjelmoijille julkaisemalla GitHub Copilotin. Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä lisäosa on sen jälkeen valloittanut monen ohjelmoijan sydämen.

Copilot on toisinaan jopa hämmentävän nerokas työkalu, joka osaa luoda satoja rivejä ohjelmakoodia "tyhjästä", kunhan ihmisohjelmoija osaa kertoa sen, mitä haluaisi tehdä seuraavaksi.

Olemme itsekin testailleet Copilotin käyttöä ja tietyistä puutteistaan huolimatta apuri on ollut monin tavoin erinomainen lisä ohjelmoijan työkalupakkiin. Etenkin tylsien, yksinkertaisten ohjelmointirakenteiden automaattiseen luontiin Copilot on sopinut useimmissa tilanteissa kuin nyrkki hattuun.

Copilot on ollut vuoden ajan saatavilla kokeiluversiona, jossa kokeiluohjelmaan mukaan päästäkseen on pitänyt ilmottautua jonotuslistalle.

Nyt Github on kuitenkin päättänyt, että Copilot on valmis tuote ja on avannut sen käytön kaikille halukkaille - mutta samalla mukaan on tullut hintalappu.



Copilotin käyttö julkisiin, avoimen lähdekoodin projekteihin on edelleen ilmaista. Samoin opiskelijalisenssi pysyy täysin ilmaisena. Mutta muiden käyttäjien pitää kaivaa lompakkoa esiin ja maksaa palvelusta 10 Yhdysvaltain dollaria kuukaudessa eli noin 9,5 euroa kuukaudelta.

Hinta ei sinänsä ole suuri, jos ohjelmointia tekee työkseen, sillä Copilotilla säästää helposti useita tunteja kuukaudessa omaa työaikaansa, jos sen käytön omaksuu. Kaikille Copilot ei kuitenkaan sovi, mutta 60 vuorokauden ilmainen kokeilujakso auttanee asian selvittämiseksi.