Uusi PlayStation Plus julkaistaan tänään Euroopassa

Sony julkaisi uusitun PlayStation Plus -tilauksen aiemmin keväällä. Uusi tilaus yhdistää aiemmat PlayStation Plus- ja PlayStation Now -tilaukset yhteen.

PlayStation Plus saapui ensimmäisenä Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Nyt on puolestaan Euroopan vuoro, sillä uudistus tulee saataville tänään 23. kesäkuuta.

PlayStation Plus koostuu kolmesta jäsenyysvaihtoehdosta: Essential, Extra ja Premium.

Essential hinta:

8,95€ / 1 kk

24,95€ / 3 kk

59,95€ / 12 kk



Extra hinta:

13,95€ / 1 kk

39,95€ / 3 kk

99,95€ / 12 kk



Premium hinta:

16,95€ / 1 kk

49,95€ / 3 kk

119,95€ / 12 kk



Essential vastaa aiempaa PlayStation Plus-tilausta. Extra tarjoaa lisäksi satoja pelejä. Premium puolestaan tarjoaa parhaan pelivalikoiman, klassikkopelit ja suoratoiston pilvestä.





Kolmen jäsenyysvaihtoehdon edut. Kuva: PlayStation Suomi.

Sony paljasti aiemmin palvelun ensimmäiset pelit. Koko pelivalikoiman näet täältä.