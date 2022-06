Xiaomi julkaisi 649 euron Electric Scooter 4 Pro -sähköpotkulaudan 45 kilometrin kantamalla

Teknologiayhtiö Xiaomi julkaisi uuden sähköpotkulaudan, joka kantaa nimeä Electric Scooter 4 Pro. Xiaomin mukaan kyseessä on sen tehokkain sähköpotkulauta tähän mennessä.

Laitteen moottori on teholtaan 350 watia, mutta se kykenee jopa hetkelliseen 700 watin tehoon. Electric Scooter 4 Pro yltää 25 km/h nopeuteen, joka on sähköpotkulautojen rajoitus. Nopeuden voi rajoittaa eri tiloilla myös 20 km/h ja 5 km/h nopeuteen.

Electric Scooter 4 Pro selviää jopa 20% nousukulmasta.

12 400 mAh akusta luvataan riittävän virtaa jopa 45 kilometrin kantamaan yhdellä latauksella. Kyseinen kantavuus saavutetaan, mikäli kuski painaa 75 kiloa ja skuutti liikkuu tasaisella nopeudella 60 % enimmäisnopeudesta tasaisella tiellä. Meidän oppaasta näet tarkempia tietoja sähköpotkulaudan kantavuudesta.

KERS-järjestelmä ottaa talteen kineettistä energiaa ja siten parantaa matkustusetäisyyttä entisestään.



Akun latausportissa on magneetti, joka helpottaa latausta. Täyteen lataaminen kestää 8-9 tuntia.

Electric Scooter 4 Pro on seuraaja Mi Scooter Pro 2 -mallille. Uusi malli on suurempi. Uusi malli on 1240 millimetriä korkea ja 1198 millimetriä. Lisäksi painoa on nyt 17 kiloa ja sähköpotkulaudan maksimikantavuus on 120 kiloa.

Uutta on myös 10 tuuman renkaat, joissa käytetään itsetiivistävää geeliä puhkeamisen estämiseksi. Xiaomin mukaan alle 3,5 mm:n lävistykset tiivistetään tiivistegeelillä, kun lävistävä esine on poistettu. Kummassakin pyörässä on oma jarrunsa.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro maksaa Euroopassa 649 euroa. Suomessa hinta saattaa olla korkeampi. Tarkempaa saatavuutta ei ilmoitettu.

AfterDawnilla on parhaillaan testauksessa Ninebot F25- ja Ninebot F40-laudat, joista arvostelua on luvassa myöhemmin. AfterDawn on myös aiemmin testannut sähköpotkulautoja, arvostelut voi lukea täältä.