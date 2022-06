Digita muistuttaa: perinteinen tv-lähetys on vihreämpää kuin mobiiliverkot

Suomen langattomista verkoista huolehtiva Digita on julkaissut tiedotteen, jolla se haluaa muistuttaa kuluttajia perinteisen antennitelevision hyvistä puolista.

Yhtiö tarjoaa antenniverkon kautta katsottuja tapahtumia ekotekona mobiililaitteen sijaan julkaisussa, jonka otsikko on "Broadcast on tiedonsiirron joukkoliikenne". Hiljattain mobiiliverkon ylläpidon ja tiedonsiirron hiilijalanjäljestä on ollut paljon porua. Esimerkiksi Ylen hiljattain julkaisemassa jutussa pohditaan tiedonsiirron vaikutuksia.

Jutussa viitataan erityisesti Aalto-yliopiston tutkimukseen, jonka mukaan elokuvan katsominen mobiiliverkossa voisi kuluttaa saunan lämmittämisen verran. Tämä kuulostaa absurdilta, ja sitä se onkin.

FiComin tarjoamat kulutuslukemat ovat vuodelta 2018, eivät vaikuta skaalautuvan oikein ja on toteutettu 4G-tekniikalla. Nykyinen 5G-tekniikka tarjoaa huomattavasti pienempää kulutusta.



Muun muassa tietokirjailija Petteri Järvinen on käsitellyt myyttiä blogissaan, jossa käsittelee hurjien lukujen epäloogisuutta, mutta lopulta tiivistää asian sanoihin "4K-leffan katselu mobiilidatalla kuluttaa runsaasti sähköä -- ja valtaosa tästä sähköstä kuluu, vaikka et edes katsoisi sitä leffaa."

Niinpä Digitalla on edelleen pointtinsa, vaikka mobiili YouTuben päälle laittaminen ei varmasti vastaa saunomista, sillä laitekohtainen lähetysmuoto on huomattavasti tehottomampaa kuin antenniverkon tarjoama kattavuus erityisesti valtakunnallisten tapahtumien, kuten suosittujen urheilulähetysten, aikana.

Digita viittaa omassa tekstissään euroopanlaajuiseen LoCat-tutkimukseen, jossa käsiteltiin lähetysmetodien energiakulutuksesta. Sen mukaan broadcast-verkossa kulutus on luokkaa 14Wh ja nettivideolla 109 - 153Wh riippuen tekniikasta. Tutkimuksen nettikatsominen tapahtui langallisten verkkojen kautta eikä siinä huomioitu päätelaitetta.

Perinteisen jakeluverkon tekniikassa itse lähetyksen energiamäärään ei vaikuta alueella lähetystä vastaanottavien laitteiden määrä, toisin kuin mobiiliverkkojen kohdalla, jossa lähetys lähetetään yksittäisillä laitteille erikseen.

Lisäksi Digita huomioi, että broadcast-lähetys on "viiveetön", jolloin maaleja ei kuule naapurin huutaessa etukäteen. Viivettä toki on, mutta se on ainakin naapurin kanssa sama.

Aina kuitenkaan broadcast-lähetys ei ole paras metodi, ja pienille määrille lähetettäessä mobiiliverkot voivat olla Digitankin mukaan vihreämpi ratkaisu. Niinpä hybridilähetykset, jossa lähetystapa vaihtuu sisällön suosion mukaan, olisivat paras vaihtoehto.