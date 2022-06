Chromecast with Google TV arvostelu - hyvä mutta ei loistava

Googlen Chromecast with Google TV -mediatoistin julkaistiin vuoden 2020 aikana, mutta nyt vasta kyseinen tuote saapuu virallisesti myyntiin Suomessa. Virallinen myyntiintulo tarkoittaa, että saatavuus paranee. Toisaalta myöhäinen laajeneminen uusiin maihin saattaa tarkoittaa, että seuraajaa tuskin on luvassa hetkeen.

Chromecast with Google TV eroaa aiemmista Googlen Chromecast-laitteista merkittävästi. Tässä niin sanotussa neljännen sukupolven Chromecastissa on oma käyttöjärjestelmä ja kaukosäädin. Sisällön toistamiseen ei siis enää tarvita älypuhelinta.

Myynti alkaa tiistaina 21. kesäkuuta. Arvostelua varten testikappale toimitettiin viikkoa ennen, joten laitteesta ehdittiin saada hyvä kuva.

Tekniset tiedot

Mitat: 162 x 61 x 12,5 mm

Paino: 55 grammaa

Värit: Snow (valkoinen)

Järjestelmäpiiri: Amlogic S905D3G, 4x ARM A55, ARM Mali-31

RAM: 2 gigatavua

Tallennustila: 8 gigatavua (vapaana 4.4 gigatavua)

Käyttöjärjestelmä: Android TV 10 + Google TV

Resoluutio: 4K 60fps

Videoformaatit: Dolby Vision, HDR10, HDR10+

Ääniformaatit: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

Yhteydet: Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth

Liitännät: HDMI 2.0, USB-C (virta), erillisellä sovittimella paikka Ethernet-johdolle

Muuta: pakkauksen mukana kaukosäädin, paristot kaukosäätimelle, virtajohto, virtalähde

Hinta: alkaen 69,99 euroa

Laite ja asennus

Chromecast with Google TV -laite on muotoilultaan litteä ja soikea. Väriltään laite on valkoinen. Laitteessa on kiinni lyhyt HDMI-kaapeli, joka yhdistetään television HDMI-porttiin.

Laitteessa on myös USB-C -liitäntä virtaa varten. Kaapelin toinen pää pitää kytkeä mukana tulevaan adapteriin, sillä virtaa laitteelle tulee toimittaa pistorasian kautta. Mikäli Chromecastille yrittää syöttää virtaa suoraan television kautta, Chromecast ei toimi, vaan pyytää yhdistämään pistorasiaan.

Kilpailevista laitteista Xiaomi TV Stick 4K voidaan yhdistää suoraan television USB-porttiin. Tämän myötä TV Stick 4K pysyy paremmin television takana piilossa. Toki myös Chromecast with Google TV pysyy hyvin piilossa, sillä se on kevyt ja kykenee roikkumaan HDMI-kaapelin varassa.

Chromecast with Google TV on ensisijaisesti suunniteltu toimimaan langattoman Wifi-verkon avulla, mutta erikseen voi hankkia hankkia 19,99 euron Chromecast with Google TV:n Ethernet-sovittimen, jossa paikka Ethernet-johdolle. Tällainen meille toimitettiin testilaitteen mukana.

Laitteen voi nopeasti yhdistää nettiin ja omaan Google-tiliin puhelimen Google Home -sovelluksen avulla. Kyseessä on selkeä prosessi, joka vie aikaa 15 minuuttia, kun laite asentaa tarvittavat sovellukset.



Kaukosäädin

Pakkauksen mukana toimitetaan pieni, käteensopiva kaukosäädin, joka on itse Chromecast-laitteen tapaan valkoinen.

Koon puolesta kaukosäädin sopii hyvin kouraan ja painikkeisiin ulottuu helposti peukalolla.

Painikkeiden osalta ei ole tarjolla mitään erikoisuuksia. Yläosan pyöreällä osiolla ohjataan käyttöjärjestelmää sekä koti- ja takaisin-painikkeilla. Google Assistantille, YouTubelle ja Netflixille on omat painikkeet nopeaa käyttöä varten.

Yksi painike on tarkoitettu äänen mykistämiseen ja kaukosäätimen oikeassa kyljessä on äänenhallinnan painikkeet. Lisäksi alareunassa on kaksi pienempää painiketta. Toinen on virtapainike ja toisella voi vaihtaa TV:n tulon.

Virtaa kaukosäädin saa kahdesta AAA-paristosta, jotka toimitetaan pakkauksen mukana. Itse toki ottaisin mieluusti nykypäivänä USB-C -liitännän kautta latautuvan ohjaimen.

Chromecast with Google TV on HDMI CEC-yhteensopiva. Tämä tarkoittaa, että kaukosäätimellä saa käynnistettyä myös television ja samalla HDMI-tulo vaihtuu oikeaan. Puolestaan television kaukosäätimellä voi ohjata Chromecastia.

Yhteys kapulassa on toteutettu Bluetoothin avulla, mutta kaukosäätimessä on myös IR television, soundbar-kaiuttimen tai vastaanottimen säätämistä varten. Näitä kuitenkaan en itse pystynyt testaamaan.

Chromecast with Google TV -laitetta voi halutessaan ohjata myös Android- tai iPhone-älypuhelimella.

Ohjelmisto

Nimensä mukaisesti Chromecast with Google TV -laite käyttää Google TV -ohjelmistoa.

Ohjelmiston myötä tämä laite eroaa selvästi aiemmista Googlen Chromecasteista. Vanhemmat Chromecastit tarvitsevat ohjaamiseen älypuhelinta, josta haluttu sisältö valitaan toistettavaksi Chromecastin kautta. Tietenkin Chromecast with Google TV tukee edelleen tätä Chromecast-toistoa yhteensopivista Android- ja iOS -sovelluksista.

Google TV ei ole käyttöjärjestelmä vaan enemmänkin käyttöliittymä tai Googlen mukaan "kokemus". Google TV perustuu Android TV -ohjelmistoon, joten samat sovellukset toimivat Google TV:llä kuin Android TV:llä. Chromecast with Google TV käyttää edelleen vanhempaa Android 10 -versiota ja myös tietoturva on vuoden 2021 lokakuulta.

Google TV eroaa tietyiltä osin Android TV:n normaalista käyttöliittymästä. Android TV tosin sisältää samanlaisia elementtejä, joten tilanne on tältä osin hieman sekava. Ilmeisesti tulevaisuudessa Google TV tulee korvaamaan kokonaan Android TV:n brändin.

Google TV:n kotisivun valtaa iso karusellivalikko, joka ehdottaa katseltavaa eri palveluista. Kyseessä on käytännössä mainonnasta. Hieman erikoisesti tämän valikon tekstit ovat englanniksi, mutta muut Google TV:n tekstit on käännetty suomeksi.





Kotinäkymässä alaspäin navigoitaessa näkyy lista omista sovelluksista sekä ehdotuksia YouTubesta ja Google TV:n ehdottamaa katseltavaa esimerkiksi YouTubesta, Netflixistä, Disney+:sta, HBO Maxista ja Prime Videosta. Suomalaisista palveluista sisältöä ei kuitenkaan ehdoteta.

Omalla kohdalla Google TV:n tarjoamat ehdotukset näyttäisivät olevan hyviä ja todennäköisesti ne paranevat, mitä enemmän laitteella katselee sisältöä.

Kotinäkymässä on myös Jatka katselua -osio, jossa näkyy esimerkiksi kesken jäänyt YouTube-video katselun nopeaa jatkamista ajatellen.

Google TV -käyttöliittymän yläreunan navigointipalkista löytyvät omat välilehdet haulle, sovelluksille ja kirjastolle.

Sovellukset-välilehden alussa on jälleen lista omista sovelluksista. Alempaa voi puolestaan etsiä uusia sovelluksia pelejä. Google TV myös ehdottaa uusia sovelluksia asennettavaksi.

Yksi ero tavalliseen Android TV -käyttöliittymään verratessa on erillisen Google Play -sovelluskaupan puute, sillä Google TV:n kohdalla sovellukset asennetaan Sovellukset-välilehdeltä. Google Play -sovelluskaupan saa toki avattua Chromecastilla, kun hakuun laittaa 'Google Play Store'.

Google TV:n Kirjasto-välilehti näyttää jälleen katselulistalla olevat elokuvat ja sarjat, jotka sinne on lisätty. Viimeisenä navigointipalkissa on profiili, jota klikkaamalla saa lisättyä tilejä ja pääsee laitteen asetuksiin.

Google Assistant on puheentunnistuksella toimiva virtuaaliavustaja, jolta voi kysellä erilaisia kysymyksiä tai pyytää sitä tekemään jokin toiminto. Mutta kyseinen virtuaaliavustaja ei edelleenkään tue suomea, joten laitteen kielenä tulee käyttää englantia, mikäli haluaa saada täyden hyödyn Chromecast with Google TV -laitteesta.

Google Assistantille on pyhitetty oma painike kaukosäätimessä, joten sen käyttäminen saattaa jäädä monilla vähäisemmälle.





Kotinäytön voi myös muuttaa hyvin yksinkertaiseksi valitsemalla vain sovellukset -tilan asetuksista (Asetukset > Tilit ja sisäänkirjautuminen > oma tili > Vain sovellukset -tila). Tällöin kotinäytöllä näkyy vain asennetut sovellukset.

Google TV mahdollistaa myös oman profiilin luomisen lapselle. Tällaiseen tiliin voi asettaa lapsilukkoasetuksia ja rajoituksia käyttöaikaan.

Suorituskyky ja kuva

Tehojen osalta Googlen laite ei tarjoa mitään ihmeellistä. Suorituskyvystä vastaa neljällä 4x ARM A55-ytimellä varustettu piiri. Vastaavaa tarjoaa esimerkiksi Nokia Streaming Box 8000 -laite.

Google TV:n selaaminen toimii yleisesti nopeasti ja sujuvasti, mutta muutaman kerran pientä nykimistä on kuitenkin esiintynyt. Lisäksi muutamaan otteeseen käytetty sovellus on kaatunut yllättäen, jonka jälkeen sovellus on täytynyt avata uudestaan. Vastaavaa tapahtuu jopa asetuksissa. Optimointia käyttöjärjestelmä näyttää siis vaativan.

Pelaamisen osalta Chromecast with Google TV kykenee pyörittämään yksinkertaisia pelejä, kuten Mars: Mars ja Orbia, mutta raskaampien pelien, kuten Rush Rally 2 -rallipelin, pelaaminen ei ole miellyttävää. Bluetooth-yhteyden myötä Chromecastiin voi yhdistää Bluetooth-peliohjaimen.

Suorituskyvyn osalta Chromecast with Google TV on siis käytännössä samalla viivalla kuin esimerkiksi Nokia Streaming Box 8000 tai Xiaomi TV Stick 4K. Mikäli tehokkaampaa, erillistä Android-laitetta haluaa, vaihtoehdot rajoittuvat käytännössä vain NVIDIAn Shield TV -laitteeseen. Tämän hinta toki yltää jopa yli 200 euron pro-version osalta.

Tallennustilaa Chromecast sisältää 8 gigatavua, mutta käyttäjän käytössä sitä on vain 4,4 gigatavua. Itsellä viikon jälkeen vapaata tallennustilaa on jäljellä enää 400 megatavua. Mikäli käytät paljon eri suoratoistopalveluita ja muita sovelluksia, tallennustila saattaa loppua kesken.

Tallennustila ei kuitenkaan eroa muista, sillä vastaavaa määrää tarjotaan muissakin laitteissa.

Kuvan osalta Googlen laite tukee jopa 4K-resoluutiota 60 fps:n nopeudella, mutta halutessaan laitetta voi käyttää myös Full HD -televisioissa. Tuettuna ovat Dolby Vision-, HDR10- ja HDR10+ -formaatit. Yksi erikoinen vaihtoehto kuvalle tarjotaan asetuksissa (Näyttö ja ääni). Oletuksena Chromecast with Google TV toistaa sisällön HDR-muodossa, mutta sen voi vaihtaa samaan kuin sisältö. Tällöin katseltava sisältö näkyy alkuperäisellä dynaamisella alueellaan.

Yhteenveto

Chromecast with Google TV on hyvä lisä Android TV -laitteiden joukkoon. Eniten laite eroaa muista Google TV:n osalta, joka sisältää muutamia etuja tavalliseen Android TV -käyttöliittymään verratessa. Arvostelun kirjoitushetkellä käyttöjärjestelmä kuitenkin perustuu edelleen Android 10 -versioon ja myös tietoturva on jäänyt jälkeen.

Suorituskyky on hyvä, mutta ei mikään ihmeellinen. Yleisesti laite toimii näppärästi ilman turhaa odottelua. Toisaalta tehokkaampaa laitetta olisi voinut jo markkinoille tuoda.

Hintaisekseen Chromecast with Google TV on toimiva ja järkevä valinta, etenkin jos aiemmat Chromecastit ovat tuttuja. Tämä Chromecast saattaa jo tunnetulla nimellään myydä enemmän, mutta tarjolla on myös pari hyvää kilpailevaa vaihtoehtoa.





Chromecast with Google TV:n hinta alkaa 69,99 eurosta, jolla sen saa suoraan Google Storesta ilman toimituskuluja. Muualla laite näyttää maksavan enemmän, noin 77,99 euroa.

Tuolla edullisemmalla hinnalla Googlen laite kilpailee suoraan Xiaomin TV Stick 4K:n kanssa. Näissä laitteissa on pari keskeistä eroa. Xiaomin laite käyttää normaalia Android TV:n käyttöliittymää ja laite saa virtaa suoraan television USB-portista. Lisäksi Xiaomin laite tukee Chromecast-yhteyden lisäksi Miracast-yhteyttä, joka on kätevä etenkin Windows-laitteiden kohdalla.

Chromecast with Google TV on suunniteltu toimimaan langattomalla Wifi-yhteydellä. Käyttöön saa myös langallisen Ethernet-liitännän erillisellä Ethernet-sovittimella, joka maksaa 19,99 euroa.

Tällöin hinnaksi muodostuu yhteensä noin 90 euroa. Tällä 90 euron hinnalla saa Nokia Streaming Box 8000 -laitteen, jossa on Ethernet-liitäntä sisäänrakennettuna. Tässä laitteessa on myös muita liitäntöjä, kuten USB-A. Lisäksi kaukosäädin on selvästi monipuolisempi.

Plussaa

Helppokäyttöinen

Näppärä kaukosäädin

Google TV:n ehdotukset

Edullinen

Miinusta

Google Assistant ei toimi suomeksi

Sovellusten kaatuilut

Suorituskyky ei ole erikoinen

Käyttöjärjestelmä edelleen Android TV 10

Tähdet