Uusi HybridiTV-valikko otettu käyttöön Ylen, MTV:n ja Sanoman tv-kanavilla

Digita on tuonut televisioihin uuden HybridiTV-valikon, jonka kautta HybridiTV-palvelut ovat paremmin löydettävissä.

Digita kertoo, että uusi valikko on otettu käyttöön Ylen, MTV:n ja Sanoman tv-kanavilla. HybridiTV-valikon saa avattua kanavalla painamalla kaukosäätimen punaista painiketta.

HybridiTV (HbbTV, Hybrid Broadcast Broadband TV) ei uusi tekniikka, mutta valikko on nyt siis uusi. HbbTV yhdistää tv-lähetyksen ja laajakaistan tuomalla netti-tv:n ominaisuudet helposti katsojien saataville. HybridiTV-palvelut ovat saatavilla kaikkialla Suomessa Digitan AntenniTV:ssä ja kaikissa suurimmissa kaapeli-tv-verkoissa. Palvelut toimivat uudehkoissa älytelevisioissa, joissa on nettiyhteys.





HybridiTV-valikko MTV3-kanavalla.



Uusi valikko, joka avautuu meneillä olevan ohjelman päälle, tuo näkyville kanavan lisäpalvelut esimerkiksi tv-yhtiön suoratoistopalvelun kuten Yle Areena, Ruutu ja MTV Katsomo sekä ohjelmaoppaan ja Aloita alusta -palvelun.

Tiettyjen ohjelmien aikana saatavilla on erilaisia lisäpalveluita. Esimerkiksi The Voice of Finlandin ja Putouksen osalta saatavilla on äänestysvalikko ja Masked Singer Suomi -ohjelmassa tarjotaan HybridiTV-palvelun avulla hahmovihjeitä.

HybridiTV-palvelut tarjotaan osana tv-kanavia, joten tarjolla olevat palvelut vaihtelevat myös kanavittain.





HybridiTV-valikkon kautta näkee esimerkiksi tietoa ohjelmasta.