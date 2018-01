Kohta kaupoissa, Suomessakin: Commodore 64 Mini, mukana 64 klassikkopeliä ja joystick!

Retropelejä rakastaville elämä on ollut yhtä juhlaa jo puolentoista vuoden ajan, kun klassikkokoneista on julkaistu uusintapainoksia modernilla tekniikalla. Ensin saapui NES Classic vuoden 2016 joulumarkkinoille, sitten SNES Classic vuoden 2017 joulumarkkinoille.

AlleyKat

Anarchy

Armalyte: Competition Edition

Avenger

Battle Valley

Boulder Dash

Bounder

California Games

Chip's Challenge

Confuzion

Creatures

Cyberdyne Warrior

Cybernoid: The Fighting Machine

Cybernoid II: The Revenge

Deflektor

Everyone's A Wally

Firelord

Gribbly's Day Out

Hawkeye

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hunter's Moon

Hysteria

Impossible Mission

Impossible Mission II

IO

Jumpman

Mega Apocalypse

Mission A.D

Monty Mole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

Nobby the Aardvark

Nodes Of Yesod

Paradroid

Pitstop II

Rana Rama

Robin Of The Wood

Rubicon

Skate Crazy

Skool Daze

Snare

Speedball

Speedball II: Brutal Deluxe

Spindizzy

Star Paws

Steel

Street Sports Baseball

Summer Games II (inc. Summer Games I)

Super Cycle

Temple of Apshai Trilogy

The Arc Of Yesod

Thing on a Spring

Thing Bounces Back

Trailblazer

Cosmic Causeway: Trailblazer II

Uchi Mata

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynaps

Nyt paluun tekee laitteista se legendaarisin, eli, 1980-luvun kotimikrojen kiistaton kuningas.on tulossa myyntiin, Suomessakin.Laite muistuttaa ulkoisesti vanhaa kunnon kuusnelosta, mutta on paljon pienempi ja näppäimistö on laitteessa vain koristeena. Mukana tulee esiladattuna 64 peliä sekä USB-liitäntään kytkettävä joystickLaite saa virtansa USB-virtalähteestä ja hintaa on 79,90 euroa, mutta hinnat tulevat vaihtelemaan jälleenmyyjittäin.Laitteen mukana tulevat seuraavat pelit:The C64 Mini liitetään televisioon HDMI-johdolla ja kone antaa ulos 720p -resoluution kuvaa, oikealla 4:3 -kuvasuhteella. Pelaaja voi halutessaan vaihtaa Yhdysvaltain ja Euroopan tilojen välillä.Laitteessa on kaksi USB-porttia, joihin voi tökätä mukanaolevan peliohjaimen, näppäimistön tai toisenkin peliohjaimen. Näppäimistön avulla konetta voi ohjelmoida kuten vanhaa kunnon kuusnelostakin, eli BASIC sauhuamaan vain.. Pelit, jotka tukevat pelitilanteen tallentamista, osaavat tallentaa pelitilanteen laitteen sisäiselle muistille.Lisää aiheesta The C64 Minin virallisilta sivuilta