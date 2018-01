Spotifysta tulee uutispalvelu? Musiikkipalvelu laajenee uusille vesille

Musiikkipalvelu ei voi olla nykypäivänä pelkkä musiikkipalvelu, vaan ilmeisesti sen kylkeen pitää paketoida kaikkia muutakin sisältöä. Tai sitten musiikkipalveluiden kehittäjien päässä ei ole parempaakaan ideaa miten palvelun käyttöä saadaan lisättyä. Esimerkiksi Apple Music on laajenemassa videoihin, jossa Spotify on jo ollut mukana. Nyt Spotify kokeilee vuorostaan uutissisältöjä. Musiikkipalvelu ei voi olla nykypäivänä pelkkä musiikkipalvelu, vaan ilmeisesti sen kylkeen pitää paketoida kaikkia muutakin sisältöä. Tai sitten musiikkipalveluiden kehittäjien päässä ei ole parempaakaan ideaa miten palvelun käyttöä saadaan lisättyä. Esimerkiksi Apple Music on laajenemassa videoihin, jossa Spotify on jo ollut mukana. Nyt Spotify kokeilee vuorostaan uutissisältöjä.

Lähiaikoina pörssiin listautuva Spotify aikoo tehdä sisältöyhteistyötä kaikkiaan kahdeksan palvelun kanssa. Yhteistyön kautta tuotetaan Spotlight-nimiseen osioon uutissisältöjä, mutta osiosta löytyy myös muunlaista audiota, kuten äänikirjoja ja podcasteja. Kumppaneina ovat BuzzFeed News, Cheddar, Crooked Media, Lenny Letter, Gimlet Media, Genius, The Minefield Girl, Refinery29 ja Uninterrupted.



Uutissisällöt tulevat olemaan ainakin BuzzFeed Newsin osalta äänimuotoisia, mutta niiden yhteyteen voidaan lisätä myös infografiikkaa ja muita visuaalisia elementtejä. Uutissisältöjen kautta Spotifylle syntyy mahdollisuus tarttua paremmin kiinni äänimainonnasta, jolla rahoitetaan nykyisin esimerkiksi radioiden liiketoiminta.



Toistaiseksi Spotlight-osio on saatavilla ainoastaan Yhdysvalloissa, mutta ilmeisesti tavoitteena on laajentaa sen kattavuutta ympäri maailman.