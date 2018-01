Langattoman netin tietoturva paranee tänä vuonna – Uusi WPA3-suojaus esiteltiin

Langattomien lähiverkkojen (WLAN, Wi-Fi) suojaamiseen on käytetty vuodesta 2004 ajan WPA2-nimistä salausta, mutta koska siitä on löydetty useita puutteita, on maailmalla ollut kova kysyntä salausstandardin päivitykselle. Tämän vuoden CES-messuilla se vihdoin esiteltiin.