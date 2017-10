EU haastaa Irlannin oikeuteen – Ei suostunut perimään Applelta miljardeja takaisin

Euroopan unioni on haastamassa Irlannin oikeuteen koska se ei kerännyt Applelta vuoden määräajassa 13 miljardin euron edestä laittomaksi valtiontueksi tulkittuja verohelpotuksia takaisin.

EU tutki pitkään Applen hyödyntämiä verojärjestelyitä, joiden avulla yhtiö onnistui painamaan tytäryhtiönsä veroprosentin vuonna 2014 vain 0,005 prosenttiin. Apple siis käytännössä välttyi maksamasta yhteisöveroa tuloksestaan Irlannin kanssa solmitun verosopimuksen turvin. Apple on keskittänyt monet Euroopan toimintonsa juuri Irlantiin, jossa yhtiö on operoinut 1980-luvulta lähtien.



Verosopimuksen ongelma EU:n näkökulmasta on se, että Irlanti ei tarjoa yhtäläisiä mahdollisuuksia muille paikallisille yrityksille. Tällaiset eksklusiiviset järjestelyt unioni tulkitsee valtiontueksi, jotka ovat ehdottoman kiellettyjä. EU vaatii myös esimerkiksi Amazonilta noin 250 miljoonan euron korvauksia Luxemburgin kanssa solmitun verojärjestelyn takia.