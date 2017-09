EU:n piilossa pitämä tutkimus paljasti ettei piratismi vahingoittanut myyntiä

Lobbaus onkin mennyt monen maan hallituksessa läpi, vaikka varsinaista tutkimustietoa on ollut vähän. Tietysti hallitusten tavoin EU:llakin on oma agendansa markkina-alueen sääntelyssä, johon saumaan piratismipeikkoa viljelevät ovat tietysti myös iskeneet.Sitä varten EU:ssa päätettiin rahoittaa tutkimus vuonna 2013, jolla pyrittiin selvittämään piratismin vaikutuksia myyntiin. Yli 300-sivuinen ja 360 000 euron tutkimus ei kuitenkaan koskaan löytänyt tietään suuremman yleisön käsiin.2014 tammikuussa aloitetun hollantilaisfirma Ecorysin tutkimus valmistui 2015 toukokuussa, mutta sitä ei koskaan julkaistu EU:n toimesta. Tämä lienee johtuu siitä, että tutkimus ei löytänyt piratismin haittavaikutuksia EU:n haluamalla tavalla.Asian toi julkisuuteen EU-parlamentin jäsen Julia Reda, joka edustaa Saksan Piraattipuoluetta, omassa blogissaan . Reda pyysi tietoja tutkimuksesta virallista tietä EU:n tiedonvapauslain puitteissa, mutta sekin jumitti komissiossa pariin otteeseen.Tutkimuksen mukaan kassamagneettielokuvat olivat ainoa osa-alue, joka menetti myyntiä piratismin seurauksena, siinä vaikutus oli noin 4 prosenttia. Tämä olikin ainoa pala tutkimuksesta, jota käytettiin julkisesti Unionin rahoittamissa papereissa, kertoo eurooppalaisten digitaalisia oikeuksia ajava EDRi . EDRin mukaan tutkimus piilotettiin tahallaan ja ainoastaan julkaistiin Julia Redan pyynnön jälkeen, kun oli selvää, että asia tulee julki.Kaikilla muilla osa-alueilla, mukaanlukien kirjat, elokuvat, pelit ja musiikki, negatiivisia vaikutuksia ei löydetty. Itseasiassa pelien osalta pystyttiin näyttämään, että piratismilla voi olla jopa positiivisia vaikutuksia myyntiin.EU:ssa on ehdotettu mm. palveluntarjoajien pakottamista sisällöntarkkailuun ja -suodattamiseen. Luonnollisesti, jos tutkimuksessa selviää, että piratismin vaikutukset ovat pieniä, oletamattomia, tai jopa positiivisia, niin esimerkiksi verkkoliikenteen sääntelyä on vaikea ajaa läpi.