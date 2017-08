Bitcoin Cash sai taakseen merkittävän tukijan – Asiakkaiden kritiikki sai mielen muuttumaan

Kryptovaluuttojen suurempiin vaihtopisteisiin kuuluvaon päättänyt lisätä palveluunsa tuen uudelle Bitcoin Cash -valuutalle . Alun perin yhtiö on linjannut, että se tukee ainoastaan asemansa vakiinnuttaineita virtuaalivaluuttoja, minkä takia elokuun alussa syntynyttä Bitcoin Cashia ei ole haluttu tukea.

Linjauksen takia Coinbasen käyttäjien piti siirtää bitcoininsa muun palveluntarjoajan ylläpitämään lompakkoon, mikäli hän halusi lunastaa bitcoiniin sidotut Bitcoin Cash -rahat itselleen. Coinbasen kautta se ei onnistunut, koska uutta valuutta ei tueta. Tämä johti suureen kritiikkiin Coinbasen asiakkaiden keskuudessa, sillä yhtiön epäiltiin pimittävän asiakkaiden Bitcoin Cash -rahat itselleensä.Nyt yhtiö on muuttanut linjaansa ja päättänyt tukea uutta virtuaalivaluuttaa ensi vuoden alusta lähtien. Yhtiö lupaa kaikkien sen asiakkaiden saavan heille kuuluvat Bitcoin Cash -rahat tuolloin (jos bitcoineja oli "hard forkin" aikaa Coinbasessa säilössä).Bitcoin kloonattiin elokuun ensimmäinen päivä Bitcoin Cash -nimiseksi uudeksi valuutaksi , joka jakaa historian bitcoinin kanssa, mutta kehittyy tästä eteenpäin itsenäisesti omana valuuttana. Kloonauksen taustalla on bitcoinin tekniset rajoitteet , joiden on koettu liian ylivoimaisiksi valuutan saamaan suosioon nähden.