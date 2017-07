Huippusuosittu Netflix-sarja Stranger Things sai jatkokauden julkaisupäivän

Netflix on kertonut tänään lisää Duffer Brothersin suositun televisiosarjan toisen kauden saapumisesta. Muun muassa Winona Ryderin tähdittämä kauhusarja sijoittuu 80-luvulle ja sen tunnelma on rakennettu vuosikymmenien takaisten elokuvien ja sarjojen tapaan varsin autenttisesti.

Some doors can't be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg -- Stranger Things (@Stranger_Things) July 11, 2017

Nyt Hawkinsin fiktionaalinen kylä Indianassa kokee lisää kummallisia ja yliluonnollisia tapahtumia, kun Stranger Things saapuu toisen kauden yhdeksällä jaksolla. Tänään Twitterissä vahvistettiin, että kakkoskausi tulee katsottavaksi lokakuun 27. päivä.Kakkoskauden katsaus kertoo, että Hawkinsin pikkukaupungissa demagorgon ja outo laboratorio ovat tuoreessa muistissa, ja vaikka Will Byers on pelastunut Upside Down -maailmasta, niin selvinneitä kohtaa synkkä ja entistä suurempi uhka.