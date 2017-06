Facebook rikkoi haamurajan – Yhtä iso kuin Android

Facebookista on kasvanut nopeassa ajassa Internetin suurin yhteisöpalvelu ja sen suuruudesta saatiin juuri päivitettyä tietoa. Yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin mukaan on kasvanut nopeassa ajassa Internetin suurin yhteisöpalvelu ja sen suuruudesta saatiin juuri päivitettyä tietoa. Yhtiön toimitusjohtajamukaan Facebookia käyttää kuukausittain jo yli kaksi miljardia käyttäjää

Facebookin viestinnässä tosin puhutaan kahdesta miljardista ihmisestä, vaikka todennäköisemmin kyse on käyttäjistä, joten useamman käyttäjän taustalla voi olla sama ihminen. Joka tapauksessa kahden miljardin kuukausikäyttäjän rajan ylittäminen on häkellyttävä tulos, johon hyvin harva on tähän mennessä yltänyt. Viime keväänä Google ilmoitti Androidilla olevan kaksi miljardia aktiivista käyttäjää.



Googlen hakukonekin saattaa myös olla yli kahden miljardin käyttäjän kerhossa, mutta sen lukuja ei aktiivisesti kerrota julkisuuteen.



Miljardikerhosta löytyvät ainakin WhatsApp, Instagram, Google Maps, YouTube, Chrome ja Google Maps. On siis aika selvää mitkä kaksi yhtiötä ovat onnistuneet hyödyntämään Internetin mahdollisuudet kaikista parhaiten.