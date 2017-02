YouTubea katsotaan päivittäin miljardin tunnin edestä

Ihmiset katsovat YouTubesta Ihmiset katsovat nettivideoita päivittäin jo yli miljardin tunnin edestä . Katselumäärä on jopa kymmenkertaistunut vuodesta 2012.

Näin suuria katselumääriä ei voida ylläpitää kovin pitkään ellei palveluun tule jatkuvalla syötöllä lisää katsottavaa. Tässäkin YouTube on onnistunut erinomaisesti, sillä palveluun ladataan joka minuutti 400 tunnin edestä uutta materiaalia – vuorokaudessa uutta katsottavaa syntyy palveluun 65 vuoden edestä. YouTube ei pärjää ainoastaan määrässä, vaan myös palveluun lisätyn videosisällön laatu on parantunut oleellisesti.



Tuoreimpien lukujen valossa YouTubella alkaa olla jo tarpeeksi hartioita perinteisen TV-markkinan haastamiseksi. Esimerkiksi nettipalvelun tarjoamat laajat kohdentamismahdollisuudet voivat houkutella mainostajia siirtämään mainosbudjettia television mainoskanavilta YouTubeen.



YouTuben kannattavuus on kuitenkin edelleen suuri mysteeri. Vuonna 2014 julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan YouTube tekisi nollatulosta, eli se ei varsinaisesti tuota mitään, muttei ole omistajalleensa myöskään mikään suuri rahareikä.