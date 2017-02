Yle lisäsi Areenaan ajansiirron – Voit kelata TV-lähetyksiä taaksepäin

Yle Areenan tekniikkaan liittyviä puutteita korjataan pikkuhiljaa. Toistimen tekniikka on vaihtumassa Flashista HTML5:een ja tänään Yle kertoi lisäävänsä Areenassa esitettäviin tekniikkaan liittyviä puutteita korjataan pikkuhiljaa. Toistimen tekniikka on vaihtumassa Flashista HTML5:een ja tänään Yle kertoi lisäävänsä Areenassa esitettäviin TV-kanavien lähetyksiin ajansiirtomahdollisuuden

Ajansiirto tarkoittaa siis sitä, että TV-lähetyksiä voi kelata taaksepäin. Jos esimerkiksi ajankohtaisohjelmassa käsitellään sinua kiinnostavaa aihetta, mutta pääsit kanavalle liian myöhään, niin ajansiirron avulla voit kelata lähetystä taaksepäin ja aloittaa katselun haluamastasi kohtaa. Tällöin sinun ei tarvitse odottaa Areenassa myöhemmin julkaistavaa tallennetta, vaan voit katsoa kiinnostavan kohdan juuri silloin kuin haluat.



Areena on rajoittanut ajansiirron neljään tuntiin. Ajansiirto toimii vierittämällä toisto-ohjelman turkoosia palkkia taaksepäin haluttuun kohtaan. Ominaisuus on tällä hetkellä saatavilla vain verkossa, mutta se on tulossa myös Areenan mobiili- ja big screen -sovelluksiin (älytelevisioihin). iPhonen ja iPadin Safari-selaimessa ajansiirto toimii jo nyt, mutta Androidin selaimessa se ei Ylen mukaan vielä toimi.