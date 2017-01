Kulttuuriteko: Segan klassikkopelien musiikit kuunneltavissa Spotifysta

Jos et ole vielä ehtinyt rakentaa sopivaa soittolistaa viikonloppua varten, niin Segalla on tarjota sellainen kaikille retropelaamista fanittaville. Jos et ole vielä ehtinyt rakentaa sopivaa soittolistaa viikonloppua varten, niin Segalla on tarjota sellainen kaikille retropelaamista fanittaville.

Sega on nimittäin tuonut saataville Spotifyn kautta julkaisemiensa pelien soundtrackit. Spotifyn valikoimista löytyy esimerkiksi Virtua Fighter-, Skies of Arcadia- sekä tietysti myös Sonic the Hedgehog -pelien ääniraitoja. Jos kaipaat elämääsi hieman kevyempää jammailumusiikkia, niin OutRun-pelien kappaletarjonta kannattaa ehdottomasti tarkistaa.



Kaikki Sega-pelien musiikit löytyvät kirjoittamalla Spotifyn hakuun "Sega".