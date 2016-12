The Pirate Bayhin ei päässyt – Toisellakin isolla torrent-sivustolla ongelmia

Suurilla torrent-sivustoilla on ollut joulun jälkeen saavutettavuusongelmia. Ongelmat ovat koskettaneet Suurilla torrent-sivustoilla on ollut joulun jälkeen saavutettavuusongelmia. Ongelmat ovat koskettaneet erityisesti ExtraTorrentia , joka taisteli jouluviikonlopun pysyäkseen pystyssä.

ExtraTorrentia kiusasi sitä vastaan toteutettu palvelunestohyökkäys, joka ilmeisesti johtui sivuston päätöksestä hankaloittaa sivuston käyttöä välityspalvelimien (proxy) kautta. Välityspalvelimien käytölle on riittänyt kysyntää, sillä operaattorit ympäri maailman ovat estäneet pääsyn sivustoille suoraan. ExtraTorrentin mielestä välityspalvelimet varastavat niiden liikennettä, minkä takia sivusto haluaisi vierailijoiden käyttävän vain sivuston itse tarjoamia proxy-palveluita.



Proxy-linjauksesta hirmustunut henkilö on ilmeisesti tuohtunut päätöksestä siinä määrin, että halusi kostaa ExtraTorrentlle DDOS-hyökkäyksen muodossa. ExtraTorrentin ylläpitäjälle lähetettyjen sähköpostiviestien perusteella DDOS-hyökkäyksen taustalta löytyy proxy-palveluita tarjoava henkilö.



Myös Pirate Bayn saavutettavuudessa on havaittu olevan ongelmia, mutta todisteita sitä vastaan tehdystä hyökkäyksestä ei kuitenkaan ole.