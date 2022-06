Vakava varoitus: Älä tilaa tästä kännykkätarvikkeiden kaupasta mitään

Euroopan kuluttajakeskus on julkaissut suhteellisen tiukkasanaisen tiedotteen myös suomeksi toimivasta kännyköiden lisätarveikkeita, kuten panssarilaseja, myyvästä kaupasta.

Viroon rekisteröityon Euroopan kuluttajakeskuksen mukaan jättänyt toimittamatta tilattuja ja maksettuja tuotteita kymmenille asiakkailleen.Kuluttajakeskus kehottaa tekemään reklamaation yritykselle, jos tuotteita ei ole toimitettu sovitussa määräajassa. Ja kun alkaa vaikuttamaan siltä, että tuotteita ei ole tulossakaan, kehottaa keskus ottamaan yhteyttä omaan luottokorttiyhtiöön. Mikäli tuotteet on maksettu luottokortilla, kortteihin sisältyy käytännössä aina mahdollisuus saada rahat takaisin luottokortin myöntäneeltä pankilta.Jos tilauksen on puolestaan maksanut tilisiirtona tai verkkopankkimaksuna, tilanne on eri. Tällöin keskus kehottaa olemaan yhteydessä PuhelinFixin maksuvälittäjänä toimivaanTarkemmat toimintaohjeet löytyvät Euroopan kuluttajakeskuksen sivuilta