Suomen suosituimmat some-kanavat listattiin: WhatsApp ykkönen, TikTokilla hurjin kasvu

Suomalaisten sosiaalisen median käyttöä on jälleen tutkittutoimesta. Koska kyseinen tutkimus on tehty jo vuosien ajan samalla kaavalla, ovat sen luvut erittäin tarkkoja etenkin muutosten havaitsemisen osalta.

WhatsApp 72 % Facebook 71 % YouTube 69 % Instagram 47 % Messenger 37 % TikTok 17 % Twitter 16 % Pinterest 16 % Suomi24 13 %

Tutkimuksessa on aina määritelty termi "sosiaalinen media" varsin reippaalla pensselillä ja tänäkin vuonna ykköspaikan nappasi tutkimuksessa maailman suosituin pikaviestin,Tutkimuksen mukaan hurjat 72 prosenttia suomalaisista käyttää WhatsAppia aktiivisesti. Toisena listalla on saman omistajan, jota käyttää 71 prosenttia suomalaisista. Kolmossijalle kiilaa puolestaanomistama69 prosentin osuudella.Kaiken kaikkiaan koko kärkikolmikko on täysin omilla luvuillaan, sillä listan nelossija menee Metan omistamalle, jota käyttää hieman alle puolet suomalaisistaKovinta kasvua listalla teki, joka hyppäsi vuoden 2021 10 prosentin tasosta tämän vuoden 17 prosentin tasoon.Listaus oli kaikkiaan seuraavanlainen:Laajemmin tutkimukseen ja sen toteutustapoihin voi tutustua täältä