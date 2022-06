Sharp tuo 4K QLED Android TV -malliston myyntiin Suomessa

Teknologiayritys Sharp Consumer Electronics tiedottaa tuovansa EQ-malliston televisiot saataville Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

50" (127 cm): 799 €

55" (139 cm): 899 €

65" (165 cm): 1 199 €

75" (189 cm): 1 599 €

75EQ3EA

Television paksumpaan alareunaan on laitettu harman/kardon-kaiuttimet

EQ-mallisto kattaa Q3 (musta)- ja Q4 (hopea) -mallit. Saataville tulevat seuraavat mallit: 50EQ3EA, 50EQ4EA, 55EQ3EA, 55EQ4EA, 65EQ3EA, 65EQ4EA, 75EQ3EA ja 75EQ4EA.Hinnat ovat:Sharpin tiedotteen mukaan televisiot tulevat saataville heti.EQ-malliston 4K-televisiot käyttävät VA LCD-paneelia ja QLED-teknologiaa (Quantum Dot), joka parantaa värejä. Televisioissa on tuki HDR10:lle, HLG:lle (Hybrid Log Gamma) sekä Dolby Vision -teknologialle 12-bittisellä väriavaruudella. Lisänä on Sharpin AQUOS Smooth Motion -teknologia, joka parantaa toiston sulavuutta lisäämällä siihen kuvia. Tämän voi myös laittaa pois käytöstä. Kirkkaus yltää 400 - 500 nitiin.Televisioista löytyy neljä HDMI 2.1 -porttia ja kaksi USB-paikkaa. Tuettuna on eARC soundbarin tai vahvistimen liittämiseen. Pelaamiseen on tarjolla VRR (vaihtuva virkistystaajuus) ja ALLM, joka vaihtaa automaattisesti pieneen viiveeseen pelatessa.Televisiot kuitenkin tukevat 60 hertsin virkistystaajuutta eli 4K 120 fps -pelaaminen ei onnistu näillä televisiolla uuden sukupolven konsoleilla.EQ-mallisto käyttää alumiinirunkoa. Alareuna on paksumpi, sillä tänne on sijoitettu harman/kardon-kaiuttimet. Eteen ja alas suunnatut kaiuttimet tuottavat yhteensä 24 watin tehon.EQ-malliston televisiot käyttävät Android TV -käyttöjärjestelmää, joka perustuu Android 11 -versioon.