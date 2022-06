Maailman suosituin kuvankäsittelyohjelma Photoshop muuttumassa ilmaiseksi

Kuvankäsittelyn synonyymi on suomeksikin ollut jo vuosien ajan "photoshoppaus". Termin taustalla on tietysti maailman tunnetuin kuvankäsittelyohjelma,, joka on sekä amatöörien että ammattimaisten graafisen alan tekijöiden ykköstyökalu.

Ohjelma on kuitenkin aina ollut tunnettu kalliista hinnastaan, joka on karkottanut etenkin harrastelijat muiden vaihtoehtojen pariin. Loistavia ilmaisia kuvankäsittelyohjelmia onkin tullut vuosien mittaan tarjolle paljon, mutta Photoshopin maine on kuitenkin pysynyt.Adobe on kuitenkin hieman huolissaan vaihtoehtojen yleistymisestä ja kosiskelee nyt suurempaa käyttäjäkuntaa sovelluksensa pariin muuttamalla PHotoshopin osittain ilmaiseksi.Aivan kokonaan ilmaista PHotoshoppia ei ole tulossa, mutta selaimella käytettävä versioon muuttumassa ilmaiseksi tärkeimmiltä osiltaan. Osa käsittelytyökaluista maksaa edelleen, mutta yleisimmin käytetyt toiminnot ovat ilmaisversiossa vapaasti käytettävissä.Adobe kokeilee uutta-mallia jo Kanadassa ja kokeilun pohjalta Photoshopin verkkoversio olisi tarkoitus avata ilmaiseksi myös muissa maissa. Asiasta uutisoineen mukaan käyttö tulee kuitenkin vaatimaanAdobe-käyttäjätunnuksen.