Henkilötunnuksen käyttö kielletään Suomessa tunnistautumiskäytössä

Suomessa henkilötunnusta ei ole koskaan varsinaisesti tarkoitettu salassapidettäväksi tiedoksi, vaan sen alkuperäinen tarkoitus on ollut nimenomaan ihmisen yksilöinti. Eli henkilötunnus on eräänlainen ihmisen yksilöllinen sarjanumero, jota kellään muulla ei voi olla. Valitettavasti hetua on pitkään käytetty myös eräänlaisena tunnuslukuna, jonka ainoastaan ihminen itse tietäisi - joka on tietysti väärin.