Xbox Series X -konsolia myynnissä tänään Microsoft Storessa

Microsoftin uuden sukupolven Xbox Series X -konsolin saatavuus on pysynyt PlayStation 5 -konsolin tapaan heikkona julkaisusta lähtien, mutta aina välillä konsolia on päässyt ostamaan. Tänään siihen on taas mahdollisuus.





Kauppapaikan nettisivujen mukaan konsoli on kuitenkin välittömästi ostettavissa, joten ilmeisesti iltaan asti ei tarvitse odotella.



Tänään klo 19:00 meille saapuu Microsoft Store -kauppapaikalle rajallinen määrä Xbox Series X -konsoleita. ⬛🎮



