Päivän diili: Samsungin uuden 85-tuumaisen QLED-television hinta laskenut 500 eurolla

Päivän diili

85-tuumaista QE85Q70B 4K QLED -mallia myydään nyt 2499 eurolla , kun aiemmin tätä mallia myytiin 2999 eurolla eli hinta on laskenut jo 500 eurolla.Q70B tarjoaa 4K-resoluution ja pelaamiseen 120 hertsin virkistystaajuuden. Televisiossa on neljä HDMI 2.1 -liitäntää eli televisio sopii käytettäväksi uuden sukupolven pelikonsoleiden kanssa. Lisäksi tuettuna on eARC.Q70B sijoittuu Q60B- ja Q80B -mallien väliin.Q80B tarjoaa Q70B-malliin nähden hieman parempaa kuvanlaatua, erilaisen muotoilun ja paremman äänentoiston. 85-tuumainen QE85Q80B -malli tosin maksaa 3899 euroa eli hinta on tämän mallin kohdalla noussut 300 eurolla.Q60B on puolestaan kuvanlaadultaan heikompi ja lisäksi virkistystaajuus on näissä malleissa 60 hertsiä. 85-tuumainen QE85Q60B maksaa 2299 euroa . Myös tämän mallin hinta on laskenut, sillä televisio tuli myyntiin 2699 euron hinnalla.Vuoden 2022 televisiot käyttävät uutta Tizen-käyttöjärjestelmäversiota, joka tulee pian saamaan Samsung Gaming Hubin ja Xbox-sovelluksen Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta.