Poliisi varoittaa netin kauppapaikoilla tapahtuvasta huijauksesta - myyjältä viedään rahat huijaussivustojen avulla

Sisä-Suomen poliisi varoittaa netin kauppapaikoilla tapahtuvista huijauksista, joista poliisille on tehty useita ilmoituksia.

Postin nimissä luotu huijaus. Kuva: poliisi.

Huijauksia on tapahtunut ainakin Tori.fi:ssä ja Facebookin Marketplacessa.Huijaukset noudattavat samanlaista kaavaa.Ilmoittaja myy tuotetta verkon kauppapaikalla. Huijari ottaa myyjään yhteyttä tyypillisesti WhatsAppin kautta ja ilmoittaa haluavansa ostaa tuotteen kuriiripalvelulla, joka esimerkiksi noutaa tuotteen myyjän kotoa.Ostaja tarjoutuu maksamaan lähetyskulut kuljetuspalvelun kautta ja jakaa myyjälle linkin aidohkolta näyttävään palveluun, jonne tulee syöttää tietoja palvelun käyttöön saamiseksi. Palvelu saattaa esiintyä esimerkiksi Postin tai Postnordin nimissä.Sivusto pyytää syöttämään pankki- tai maksukortin tiedot järjestelmään. Joissakin tapauksissa on pyydetty molempia tietoja. Kyseessä on huijaussivusto eli tiedot päätyvät suoraan huijarin haltuun.Poliisi kertoo, että saatuaan pankkitiedot rikolliset veloittavat tililtä tai kortilta niin paljon kuin ehtivät, eikä ostajaa enää tavoita. Rahoja ei yleensä enää saa takaisin.Poliisi muistuttaa olemaan tarkkana, minne ja kenelle tili-/korttitietoja annetaan. Poliisi antaa vihjeeksi kiinnittää huomiota keskusteluissa käytettyyn suomen kieleen, sillä se on usein kankeaa ja lisäksi huijaussivusto saattaa sisältää kirjoitusvirheitä.