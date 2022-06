Disney+ -suoratoistopalvelu nyt käytettävissä Ahvenanmaalla

Palvelun kuukausitilauksen hinta on 8,99 euroa ja vuositilauksen hinta 89,90 euroa Tilaajille on tarjolla sisältöjä korkealla laadulla sekä mahdollisuus suoratoistaa samanaikaisesti jopa neljällä laitteella ja ladata sisältöjä rajattomasti jopa kymmenelle laitteelle.Disney+ tarjontaan kuuluu elokuvia, sarjoja ja alkuperäissisältöjä yksinoikeudella muun muassa Disneyltä, Pixarilta, Marvelilta, Star Warsilta ja National Geographicilta.Katsottavien joukkoon kuuluvat muun muassa Star Wars: Obi-Wan Kenobin sekä molemmat The Mandalorianin kaudet, Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings, Eternals, Avengers: Endgame, Captain Marvel, koko Toy Story -sarja, Frozen ja Frozen II.