Pyörätuoleissa on kopiointisuojaukset, jotta edulliset korjaukset olisivat mahdottomia

Kansalaisjärjestö Electronic Frontier Foundation on nostanut esiin hiljattain karmean lainsäädännön hyväksikäytön Yhdysvalloissa.

Modernit, sähkökäyttöiset pyörätuolit on nykyisin varustettu kopiointisuojauksilla, joiden ainoa tehtävä on estää edullisempien huoltoliikkeiden käyttö. Piireihin, jotka ohjaavat pyörätuolin toimintaa, on tarkoituksella sisällytetty teknisiä rajoituksia, jotta niitä ei voisi korjata kotikonstein - tai edes ammattimaisen huoltoliikkeen toimesta - ilman valmistajan lupaa.Lisäksi Yhdysvaltain-lainsäädäntö tekee yksinkertaistenkin teknisten kopiointisuojausten murtamisesta laitonta - ja myös ohjelmista ja työkaluista, joilla kopiointisuojaus voitaisiin ohittaa.Asian tekee vielä vaikeammaksi se, että sähköisten pyörätuolien valmistajia on Yhdysvaltain markkinoilla tasan kaksi - ja molemmat käyttävät samaa taktiikkaa estääkseen edulliset huollot ja korjaukset.Pyörätuoleihin on valmistajien toimesta viritetty jopa antureita, jotka tunnistavat puhjenneen renkaan luvattoman vaihdon - ja lakkaavat toimimasta, jos puhjennut rengas on vaihdettu ilman valmistajan virallista huoltoliikettä. EFFin keräämissä käyttäjäkokemuksissa kerrotaan miten pyörätuolin sisäkumin saa ostettua verkosta 6 dollarilla, mutta sen vaihtaminen maksaa virallisen huollon kautta 300 dollaria.Yhdysvalloissa Coloradon osavaltio ajaa nyt lainsäädäntöä, joka vastaa EU:n "oikeus korjata"-direktiiviehdotusta . Lainsäädäntö pakottaisi laitevalmistajat - ja tässä tapauksessa myös pyörätuolien valmistajat - toimittamaan huoltoon tarvittavia työkaluja ja ohjelmistoja kenelle tahansa.