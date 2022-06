Yksityisyyttään kehuva Telegram kohussa: Luovutti tietoja Saksan viranomaisille

Telegramin yksi vahvuus, mutta samalla yksi heikkous on se, että kaikki Telegramin viestit säilytetään Telegramin omistamille palvelimilla. Useimmat muut pikaviestimet, mm. tietoturvastaan tunnettu, avoimen lähdekoodin, eivät näin tee, vaan viestit talletetaan ainoastaan vastaanottajan puhelimeen.Se, että viestit ovat tallessa keskitetysti Telegramin palvelimilla, avaa jo sinänsä mahdollisuuden sille, että viesteihin voidaan päästä käsiksi muutenkin kuin vastaanottajan puhelimeen käsiksi pääsemällä.Nyt Telegramin yksityisyyttä vaaliville väitteille on isketty iso naula arkkuun, kun yhtiö on saksalaislähteiden mukaan luovuttanut Saksan viranomaisille tietoja käyttäjistään.Lisäksi yhtiö on tehnyt sähköpostiosoitteen pelkästään Saksan viranomaisia varten, jonne viranomaiset voivat ilmoittaa mm. terrorismia, lapsipornoa tai ääriliikkeitä edustavia Telegramin kanavia ja tilejä. Prosessin kautta Telegram on-lehden mukaan poistanut jo satoja kanavia ja käyttäjiä palvelusta ja rajoittanut kanaviin pääsyä saksalaisista liittymistä.Ilmeisesti yksityisviestejä Telegram ei ole kuitenkaan Saksan viranomaisille luovuttanut.