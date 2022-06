Xiaomin uudessa Mi Box 4S Max -mediatoistimessa on 4 gigatavua RAM-muistia

Xiaomi on julkaissut Kiinassa Mi Box 4S Max -mediatoistimen, joka sisältää monia muita vastaavia Android TV -laitteita enemmän RAMia ja tallennustilaa.

Esimerkiksi Android Authority ja APC TV kertovat, että laite on toistaiseksi julkaistu vain Kiinassa ja muiden markkinoiden osalta ei ole vielä tietoa.Suomessa Xiaomi on tuonut myyntiin aiemmin mediatoistimia, joten myös tämä uusi malli voi jossain vaiheessa tulla saataville. Laite maksaa 499 Kiinan juania eli noin 70 euroa.Lue: Xiaomin televisioon liitettävä pienikokoinen 4K-mediatoistin nyt myynnissä Suomessa Mi Box 4S Max -laite erottuu muista RAM- eli käyttömuistin ja sisäisen tallennustilan osalta. Tässä laitteessa on 4 gigatavua RAMia ja 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Yleisesti muissa Android TV -laitteissa, kuten Mi Box S -laitteessa, on 2 gigatavua RAM-muistia ja 8 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Suorituskyvystä vastaa kuitenkin vanhempi Amlogic S905X3 -piirisarja, jossa on neljä Cortex-A55 -ydintä. Vastaava piirisarja löytyy esimerkiksi Nokia Streaming Box 8000:n sisältä. Mi Box 4S Max kykenee pyörittämään 4K/60 fps -kuvaa.Muita ominaisuuksia ovat HDMI 2.1 -portti, USB-A 3.0 -liitäntä, Bluetooth, Wifi ja kaukosäädin. Kiinan laitteessa käytetään MIUI-käyttöliittymää, mutta oletettavasti muualla käytetään tavallista Android TV -käyttöliittymää, mikäli laite tulee myyntiin Kiinan ulkopuolella.Lue myös: