USB-C pakolliseksi liitännäksi puhelimiin, tabletteihin ja kuulokkeisiin vuonna 2024

Pian kaikissa elektroniikkalaitteissa on sama liitäntä, USB-C. Aihetta on puitu pitkään ja nyt asiasta on päästy alustavasti sopuun.

"Yleislaturista tulee nyt totta Euroopassa. Kuluttajat ovat jo pitkään turhautuneet uusiin latureihin, joita kertyy koteihin. Jatkossa he voivat ladata samalla laturilla kaikkia kannettavia laitteita: kännyköitä, tabletteja, digitaalikameroita, käsikonsoleita ja kaiuttimia, sekä myös kannettavia tietokoneita, e-lukulaitteita, kuulokkeita, näppäimistöjä, hiiriä, ja kannettavia navigaattoreja. Samalla varaudumme langattomiin latausratkaisuihin ja parannamme kuluttajalle annettavia tietoja," sanoo parlamentin esittelijä Alex Agius Saliba.

EU-parlamentin ja neuvoston neuvottelutuloksen myötä kaikki EU:ssa syksyn 2024 jälkeen myytävät matkapuhelimet, tabletit, kamerat, käsikonsolit, lukulaitteet ja pienkaiuttimet on voitava ladata USB-C-latureilla, tiedottaa Euroopan parlamentti.Kannettavien tietokoneiden tulee olla uusien sääntöjen mukaisia 40 kuukauden eli reilun kolmen vuoden päästä sääntöjen voimaan astumisesta.Muutos koskettaa etenkin Applea, joka edelleen käyttää iPhone-puhelimissa Lightning-liitäntää.Uudistus on osa EU:n pyrkimystä parantaa tuotteiden, erityisesti elektroniikan, ympäristöystävällisyyttä, vähentää elektroniikkaromua ja helpottaa kuluttajien elämää.Samalla pyritään yhtenäistämään pikalataamisen nopeutta, jotta lataaminen on yhtä nopeaa kaikilla yhteensopivilla laitteilla. Esimerkiksi puhelimissa on useita erilaisia pikalataustekniikoita Mepit haluavat myös, että kuluttajille kerrotaan selvästi uusien tuotteiden latausvaihtoehdoista, jotta he näkevät, onko heillä jo oleva laturi yhteensopiva. Kuluttajat voivat myös valita uutta elektronista laitetta ostaessa, ostavatko he sen laturin kanssa tai ilman sitä.Parlamentin ja neuvoston on vielä virallisesti hyväksyttävä trilogisovun sisältö kesätauon jälkeen. Tämän jälkeen direktiivi julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.Direktiivi astuu voimaan 20 päivän kuluttua tästä, ja sitä sovelletaan 24 kuukauden kuluttua voimaan tulosta. Sääntöjä ei sovelleta laitteisiin, jotka on asetettu markkinoille tätä ennen.