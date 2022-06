Seuraavan sukupolven Volvoihin luvassa korkealaatuista grafiikkaa Epic Gamesin Unreal Enginen avulla

Volvo Cars tekee yhteistyötä Epic Gamesin kanssa ja tuovat yhdessä seuraavan sukupolven Volvo -sähköautoihin korkealaatuista grafiikkaa matkustamon sisälle.

"Voidaksemme tarjota asiakkaille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja tukeaksemme turvallista ja henkilökohtaista ajokokemusta tarvitsemme luonnollista ja reaktiivista grafiikkaa autojemme sisällä", Volvon tuotejohtaja Henrik Green sanoo.



"Unreal Enginen käyttö autoissamme mahdollistaa tämän ja tekee matkustamisesta Volvossa entistä nautinnollisempaa."

Epic Games on tuttu etenkin pelaajille videopelien jakelualusta Epic Games Storen ja etenkin Fortnite-pelin myötä.Epic Games kehittää myös Unreal Engine -pelimoottoria, joka vastaa videopeleissä tapahtumien luomisesta. Unreal Engineä pidetään laajalti yhtenä kehittyneimmistä reaaliaikaisen 3D-grafiikan työkaluista.Unreal Engineä hyödynnetään pelien lisäksi monilla muilla aloilla, ja nyt Volvo käyttää sitä digitaalisten käyttöliittymien ja reaaliaikaisen grafiikan kehittämiseen autoissa.Volvo kertoo olevan ensimmäinen eurooppalainen autonvalmistaja, joka hyödyntää Unreal Engineä HMI-käyttöliittymän (Human-Machine Interface) kehityksessä. Aluksi painopiste on kuljettajan tietomoduulissa (DIM), joka on yksi matkustamossa sijaitsevista näytöistä. DIM tarjoaa kuljettajalle oleellisia tietoja ja viihdeominaisuuksia.Tulevissa autoissa tullaan hyödyntämään Unreal Enginen lisäksi kolmannen sukupolven Snapdragon -ohjaamoalustaa. Volvon mukaan uuden sukupolven tieto- ja viihdejärjestelmä on yli kaksi kertaa edeltäjäänsä nopeampi ja grafiikan käsittely ohjaamossa on jopa kymmenen kertaa nopeampaa.Ensimmäisenä uutta järjestelmää tullaan hyödyntämään lippulaivamallissa, jonka Volvo esittelee myöhemmin tänä vuonna.Autonvalmistaja näkee Unreal Enginessä lisää mahdollisuuksia, joita voi hyödyntää muilla teknologian osa-alueilla uusissa Volvo -autoissa. Volvo myös kertoo, että sen tavoitteena on tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä kehittää puolet autojen ohjelmistoista itse ja se etsii riveihinsä lisää ohjelmistokehityksen ammattilaisia.