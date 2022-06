Sony julkaisi kolme X-sarjan kannettavaa kaiutinta

Sony julkaisi X-sarjaan kolme uutuusmallia: SRS-XG300, SRS-XE300 ja SRS-XE200. Jokaisen luvataan tuottavan korkealaatuista ääntä ja syvää bassoa. Ne ovat samalla helppoja kuljettaa mukana matkassa.

SRS-XG300

SRS-XG300

XE300 ja XE200

SRS-XE200

XG300 erottuu kahdesta muusta ulkonäöltään ja käyttötavaltaan. XG300 sisältää sisäänvedettävän kahvan, joka helpottaa noin kolme kiloa painavan kaiuttimen kantamista.Kaiutin on suunniteltu toistamaan ääntä vaaka-asennossa. Päädyissä on omat bassokaiuttimet ja lisäksi kaiuttimessa on erillinen Mega Bass -ominaisuus, joka tuo lisää tehoa bassoon.Äänen osalta kaiutin sisältää myös Live Sound -ominaisuuden, joka Sonyn mukaan luo live-konsertin tasoisen musiikkielämyksen. Tunnelmaa tuo myös kaiuttimen Ambient Illumination -valaistus.Kaiutin on suunniteltu toimivaksi kaikenlaisiin ympäristöihin, sillä se on saanut IP67-luokituksen eli se on vedenpitävä ja on suojattu myös suolavedeltä. Akunkesto yltää jopa 25 tuntiin ja lataus tapahtuu USB-C -liitännän kautta. 10 minuutin lataus tuottaa 70 minuuttia kuuntelua. Lisäksi kaiuttimen avulla voi ladata vaikkapa älypuhelinta.XG300 maksaa 300 euroa ja tulee saataville heinäkuun aikana.Nämä kaiuttimet on tarkoitettu käytettäväksi pystyasennossa.Tällöin saa parhaan hyödyn Sonyn viivadiffuusori -ominaisuudesta. Tämä luo viivamaisen lähteen ja ääni levittäytyy laajemmalle kaiuttimen etupuolella, joten äänestä pääsee nauttimaan suoraan kaiuttimen edessä tai sivulla.Kumpaakin kaiutinta voi käyttää myös puheluihin, sillä näissä on kaiutinpoisto. Nyt kaksi ihmistä voi puhua samaan aikaan katkaisematta toisen ääntä. Kaiuttimen kylkeen on lisätty mykistyspainike mikrofonille.Kumpikin kaiutin on saanut myös IP67-luokituksen eli ne kestävät vettä.Kaiuttimet ilmeisesti eroavat vain koon osalta. XE300 on suurempi ja painaa noin 1,3 kiloa, kun XE200 painaa noin 800 grammaa. Lisäksi XE200 sisältää oman hihnan kantamista varten.Suuremman koon myötä XE300:n akusta riittää virtaa 24 tunniksi, kun XE200:n virta riittää 16 tunniksi.Kumpikin kaiutin tulee saataville heinäkuussa. XE300:n suositushinta on 200 euroa ja XE200:n suositushinta on 170 euroa.