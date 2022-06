LG:n massiivinen 97 tuuman OLED TV saapui myyntiin isolla hintalapulla

OLED97G2 97" 4K OLED

Yksi mielenkiintoisimmista on G2-sarja, sillä LG esitteli tähän sarjaan ensimmäisen 97-tuumaisen 4K OLED -mallin. Muut mallit tulivat Suomessa saataville jo aiemmin kevään aikana , mutta tätä suurinta mallia on jouduttu odottamaan kauemmin.Nyt myös tämä suurion ilmestynyt ensimmäisten jälleenmyyjien valikoimiin. LG paljasti jo aiemmin keväällä 97-tuumaisen television hinnan. Kyseessä on erittäin hintava malli, sillä lisääntyneestä koosta joutuu maksamaan peräti 24 999 euroa Hinta on varsin korkea, sillä G2-sarjan toiseksi suurimmasta mallista eli 83 tuuman OLED83G2 -mallista tarvitsee maksaa 'vain' 6 499 euroa OLED97G2 97" 4K OLED -television kanssa samalla 24 999 euron hinnalla myydään myös uutta 88-tuumaista OLED88Z2 -televisiota, joka on varustettu 8K-tarkkuudella.LG:n G2-mallit ovat Gallery Edition -malleja. Tämä tarkoittaa, että televisio on ohut ja se kiinnitetään seinälle mukana tulevalla telineellä. Myös siis 97-tuumainen malli kiinnitetään seinälle.LG:n tämän vuoden G2-televisiot käyttävät OLED evo-tekniikkaa ja lisäksi televisiossa on Brightness Booster -ominaisuus. Yhdessä nämä tarjoavat kirkkaampaa kuvaa edellisvuoden G1 -malleihin verratessa. Myös kehykset ovat viime vuoden malleihin verratessa pienemmät (6 mm vs 10.2 mm).G2-mallit sisältävät lisäksi viidennen sukupolven α9 Intelligent -kuvaprosessorin, 120 hertsin virkistystaajuuden, neljä HDMI 2.1 -liitäntää, kolme USB-porttia, Wifi 6 -yhteyttä sekä päivitetyn webOS 22 -käyttöjärjestelmän. 24 999 euron OLED97G2 97" 4K OLED on nyt ostettavissa, mutta toimitukset aloitetaan vasta myöhemmin. Esimerkiksi Verkkokauppa.comin mukaan toimitukset alkavat lokakuussa.