Chromecast with Google TV saapui Eurooppaan, ennakkotilattavissa Suomessa

Googlen suoratoistotikun uusin versio Chromecast with Google TV on tehnyt tuloaan Eurooppaan. Jo syyskuussa 2020 esitelty suoratoistolaite on nyt valmis myös parrasvaloihin Euroopassa.

Laite on saapunut, tai saapumassa, myyntiin seitsemässä Euroopan maassa, joihin lukeutuu Itävalta, Belgia, Norja, Tanska, Sveitsi, Ruotsi ja Suomi, kertoo Android TV Guide Twitterissä . Kuten Google aiemmin kertoi , niin Suomessa ennakkotilaus alkoi nyt kuun vaihteessa.Suomessa laite on siis nyt ennakkotilattavissa, mutta saapuu kauppoihin myöhemmin tässä kuussa. Googlen virallisen verkkokaupan kautta tässä vaiheessa toimitukseksi kerrotaan kesäkuun 29. päivä, mutta tämä saattaa olla jonoa, sillä aiemmin julkaisuksi kerrottiin 21. kesäkuuta.Verkkokaupan ennakkotilaussivulla alustavaksi julkaisupäiväksi mainitaan edelleen 21. kesäkuuta.Laite tarjoaa muun muassa 4K-resoluution ja HDR-tuen sekä kaukosäätimellä navigoitavan Google TV -käyttöliittymän. Chromecast with Google TV:n hinta on 69,90 euroa.