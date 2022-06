Kiina tutkii vaihtoehtoja Elon Muskin StarLink-satelliittien tuhoamiseksi - Ukrainan kokemukset pelottavat Kiinaa

Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut myös monella tavalla käsitystä nykyaikaisesta sodankäynnistä ja suuretkin valtiot ovat joutuneet palaamaan suunnittelupöydän ääreen sen osalta, miten sotaa pitäisi oikein käydä. Yksi merkittävä tekijä Ukrainan sodassa on ollut sodassakin tietoliikenneyhteydet mahdollistava infrastruktuuri.

-yhtiön satelliittinetti on toiminut lähes sodan alkumetreiltä lähtien Ukrainan viestiliikenteen varajärjestelmänä. Toimivilla tietoliikenneyhteyksillä voidaan ohjata joukkoja, informoida siviilejä ja myös ohjata nykyaikaista aseteknologiaa.Siinä missä perinteinen mastoihin pohjautuva matkapuhelinverkko on suhteellisen helppo tuhota maan tasalle, ei satelliitteihin pohjautuvaa nettiä voida samalla tavalla lamauttaa. StarLink pohjautuu valtavaan määrään pieniä, lähellä maata kiertäviä satelliitteja, joten se on myös satelliittien tuhoamista ajatellen erittäin vikasietoinen.Myöson huomannut toimivien nettiyhteyksien merkityksen sodassa - ja haluaa löytää keinot sellaisten tuhoamiseksi.Kiinan asevoimien tutkijat ovat tutkineet asiaa ja pohtivat tutkimuksessaan erilaisia mahdollisuuksia StarLinkin lamauttamiseksi, häiritsemiseksi - tai tuhoamiseksi.Kiinalla on jo ennestään teknologiaa käytössään, jolla voidaan tuhota yksittäisiä satelliitteja; mm. mikroaalloilla lamauttamalla sekä tuhoamalla satelliitit satelliitteja vastaan suunnatuilla ohjuksilla. Ongelmaksi kaikissa olemassa olevissa ratkaisuissa tulee StarLinkin satelliittien valtava määrä: satelliittien parven on tarkoitus kasvaa lähivuosina jopa 42 000 satelliitin kokoiseksi muodostelmaksi. Jo nyt StarLinkillä on kiertoradalla yli 2000 satelliittia.Tutkimuksen tuloksissa ei päästy vielä lopputulokseen siitä, millaisia keinoja Kiinan pitäisi käyttää StarLinkiä vastaan, mutta tutkijat ehdottavat mm. Kiinan omia vakoilusatelliitteja, joilla voitaisiin oppia ymmärtämään StarLinkin toimintaa paremmin ja löytää tarkempia keinoja verkon tuhoamiseksi.