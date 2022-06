Discovery+ -suoratoistopalvelussa on nyt mainoksilla varustettu edullisempi tilausvaihtoehto

Warner Bros. Discovery julkaisi viime viikolla discovery+ -suoratoistopalveluun uuden tilausmallin, joka yhdistää kuukausimaksun ja mainokset.

"Hybridiratkaisu yhdistää valtavan sisältötarjonnan kustannustehokkaaseen hintaan. Uusi paketti hyödyttääkin sekä katsojia että mainostajia. Mainostajalle tämä tarkoittaa suurempaa tarjolla olevaa inventaaria ohjelmallisessa ostamisessa. Tämän tyyppinen ratkaisu on ollut suuri menestys muilla markkinoillamme", kertoo Warner Bros. Discoveryn Suomen maajohtaja Elina Valtia.

Uusi mainoksia sisältävä discovery+ (mainoksilla) -paketti maksaa 4,99 euroa kuukaudessa. Tällä hinnalla saa käyttöönsä yli 17 000 tuntia sisältöä.Normaali discovery+ -tilaus maksaa 6,99 euroa kuukaudessa. Ainoa ero näiden kahden tilauksen välillä on ohjelmiin integroidut mainoskatkot.Lisäksi palvelussa on tarjolla paketteja, jotka sisältävät urheilua ja mahdollisuuden katsoa kanavia suoratoistona.Suomessa vastaavanlainen mainoksilla varustettu tilaus löytyy Ruutu+ - ja C More TV -palveluista. Lisäksi esimerkiksi Disney+ -palveluun on tulossa mainoksilla varustettu tilausvaihtoehto Lähde: Findance.com