Ranska kielsi sanat streamer, pro-gamer ja e-sports - vaatii käyttämään ranskalaisia termejä

kuvituskuva: Wikimedia Silmätikuiksi ovat joutuneet tällä kertaa nimenomaan tietokonepelaajat, joiden käyttämä kieli on pullollaan englanninkielisiä termejä. Usein tietysti syynä on se, että teknologia kehittyy niin vauhdikkaasti, että uusia, omaan kieleen sopivia sanoja ei edes ole keksitty vielä.Jatkossa kiellettyjä sanoja ovat mm.sekäRanska on huolissaan englannin vaikutuksesta maan omaan kieleen ja haluaa pitää ranskan "puhtaana" ulkoisista vaikutuksista. Lisäksi maassa ollaan huolissaan siitä, että termejä on vaikea ymmärtää, jos ne eivät ole kokonaan ranskaksi.Kieltolista ei sinänsä ole aivan ehdoton, sillä se sitoo ainoastaan valtion viranomaisia kaikessa niiden toiminnassa - mutta yksityishenkilöt ja yritykset saavat anglismeja käyttää jatkossakin vapaasti.