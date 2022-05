K-Lataus -verkosto laajenee vuoden aikana selvästi – suunnitelmissa 100 uutta asemaa

"Rautakaupoissa latausmahdollisuuksia on ollut toistaiseksi tarjolla vähemmän. Monille asiakkaille auton lataus on rautakaupassa asioidessa kuitenkin yhtä tärkeä lisäpalvelu kuin ruokakaupassa käydessä. Rakentamalla latausasemia K-Raudoille palvelemme jatkossa yhä laajempaa asiakaskuntaa", kertoo K-Latauksesta vastaava johtaja Tom von Bonsdorff.

K-Lataus kattaa vuoden lopussa noin 200 asemaa ympäri Suomen. Suunnitelmissa on siis rakentaa 100 asemaa tämän vuoden aikana.Suunnitelmissa on avata sekä täysin uusia asemia että päivittää vanhoja suosittuja asemia. K-Auto panostaa etenkin pika- ja suurteholatauspisteisiin. K-Auton mukaan tällä hetkellä asemilla on yhteensä 332 peruslatauspistettä ja 149 pika- ja suurteholatauspistettä. K-Auto kertoo, että kaikki asemilta ladattava sähkö tuotetaan kotimaisella tuulivoimalla.Vuoden aikana K-Lataus laajenee monille uusille, asiakkaiden toiveissa olleille paikkakunnille. Näitä ovat muun muassa Loimaa, Jämsä, Pori ja Keminmaa. Kuhunkin asennetaan 200 kW:n tehoiset latauslaitteet, joissa voi ladata neljää autoa samanaikaisesti. Uusien asemien lisäksi uudistetaan useita vanhempia kohteita erityisesti pääkaupunkiseudulla.Vuoden aikana K-Lataus-asemilla otetaan käyttöön myös kaksi kokonaan uutta teholuokkaa. Kesällä asennetaan ensimmäiset 100 kW:n tehoiset latauslaitteet ja kesän jälkeen 300 kW:n tehoiset, kuudella latauspisteellä varustetut suurteholatausasemat.K-Auto kertoo, että K-ruokakauppojen yhteyteen rakennettavien uusien asemien lisäksi K-Lataus-asema löytyy jatkossa myös yhä useamman K-Raudan yhteydestä.S-ryhmän vastaava latausasemaverkosto laajenee lähes samaa tahtia. S-ryhmä tiedotti huhtikuussa , että tämän vuoden aikana ABC-latausasemia rakennetaan yli 100 kappaletta ja vuoden lopussa niitä on yhteensä yli 150 kappaletta.