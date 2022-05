PlayStation 5 -konsolin saatavuus on yleisesti heikkoa, mutta aina välillä tätä konsolia ilmestyy myyntiin.

Gigantti myy parhaillaan standardia PlayStation 5 -konsolia verkkokaupassa. Määrästä ei ole tietoa, mutta tätä kirjoittaessa saatavuus on verkkokaupassa +100 kappaletta.Tuote on myynnissä nyt. Hintaa on 549 euroa.Konsolin pääset ostamaan täältä